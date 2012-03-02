Orgeneral Kalyoncu: Seminer raporuna 'ordunun br talebi var mı' diye baktım



T24 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Balyoz Davası’nda tanık olarak dinlendi. Kalyoncu, "Plan semineri oyun şeklinde yapılır. Seminer adeta bir tiyatro oyunu şeklinde yapılır. Bir senaryo vardır. Çeşitli enjekteler ile durum kötüleştirilerek çözüm arayışları yapılır. Ben raporda herhangi bir olağanüstülük fark etmedim" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ”Balyoz Planı” davasında tanık olarak dinlenilmek üzere çağrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve emekli Korgeneral Köksal Karabay, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonuna geldi. İfadesini veren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, duruşma salonundan ayrıldı

Serpil Kırkeser, İdris Tiftikçi'nin DHA'daki haberine göre; Balyoz Davası’nda tanık olarak dinlenecek Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, araçlarıyla Silivri Cezaevi içine giriş yaptılar ve ve saat 09.30’da cezaevi yanında bulunan duruşma salonuna ;girdiler.

"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 249’u tutuklu 365 sanıklı davanın 81. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin yanında bulunan büyük salonda yapılan duruşmaya, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP İstanbul milletvekili Emekli Korgeneral Engin Alan, Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek’in de aralarında bulunduğu 220 tutuklu sanık katıldı. Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ise gelmedi. Ayrıca 5 tutuklu sanığın da hazır bulunduğu duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar emekli Orgeneral Ergin Saygun ve İkinci Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ise duruşmaya katılmadı.



Büyükanıt ve Kalyoncu mahkemede



Duruşmaya ayrıca tanık olarak dinlenmek üzere eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, emekli Korgeneral Köksal Karabay’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tanık sıfatıyla dinlenmek üzere duruşmada hazır bulundu. Müdahil, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği yöneticisi olan Rıdvan Kaya ve avukatları da duruşmada yer aldı.



Tanıklık yemini yaptırıldı



Mahkeme Başkanı Ömer Diken, tanıkların dinleneceğini belirtti. Ömer Diken ilk olarak Kalyoncu’nun dinleneceğini, diğer tanıkların duruşma salonundan dışarı çıkmasını istedi. Büyükanıt’ın da aralarında bulunduğu 6 tanık, hakim ve savcıların duruşma salona giriş yaptığı kapıdan duruşma salonundan ayrıldı. Tanık olarak dinlemek üzere kürsüye çağrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’ya ilk önce tanık hakları hatırlatıldı. Kalyoncu’ya daha sonra "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim" şeklinde sözleri söyleyerek tanıklık yemini yaptırıldı. Kalyoncu, yemin metnini okuduğu sırada mahkeme heyeti ve sanıklar da dahil olmak üzere herkes ayağa kalktı. Kimlik tespiti yapılan Kalyoncu, ikamet adresi olarak Jandarma Genel Komutanlığı’nı söyledi.



Hâkim tanık Kalyoncu'ya iddiayı hatırlattı

''Balyoz Planı'' davası kapsamında tanık olarak dinlenilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, ''O tarihlerde Irak harekatı söz konusuydu. Bize gelen tek rapor bu değildi. O zaman raporu ayrıntılı incelemedim'' dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmada tanıklık yapan Orgeneral Kalyoncu, seminerde oynanan harp oyunun tiyatro olduğunu belirterek, ''Aklınıza gelen her senaryo yazılabilir. Çeşitli enjekteler ile durum kötületilerek çözüm arayışları yapılır'' diye konuştu.

Gözlemci sonuç raporuna 24 Mart tarihinde imza attığını ifade eden Kalyoncu, ''20 Mart tarihinde Amerika, Irak'a savaş başlatmıştı. Çok yoğun dönemdi. Ben raporda sadece semineri düzenleyen ordunun bir isteği olup olmadığına baktım. Rapora baktığımda herhangi bir olağanüstü duruma rastlamadım, görmedim'' dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken'in ''Sonuç raporunda Genelkurmay 2. Başkanı'nın imzası var. Genelkurmay Başkanı'nki yok. Neye göre ayarlanıyor veya bunun takdir yetkisi kimde?'' sorusuna Orgeneral Kalyoncu, ''Genelkurmay 2. Başkanı'nın yetkisindedir. Eğer isterse 'Sayın komutana arz' diye paraf açabilir'' diye cevapladı.



''Yoğunlukta aklıma bile gelmedi''



Orgeneral Kalyoncu, üye hakim Ali Efendi Peksak'ın, ''Sonuç raporunda planın dışına çıkıldığına dair ve darbe hazırlığı gibi bir duyum aldınız mı veya hissetiniz mi?'' sorusuna ''Anadolu'da bir tabir vardır. 'Fol yok yumurta yok' diye. Hükümet kuralı 3 ay olmuş, aklıma böyle bir şey gelmedi. Ayrıca şunu belirtmek isterim o dönemde Amerika'nın Irak'a harekatı vardı ve Afganistan'daki güçleri devralma gibi bir durumumuz vardı. Söz konusu bu kadar yoğunlukta aklıma bile gelmezdi'' cevabını verdi.

Tutuklu sanık Metin Yavuz Yalçın da Orgeneral Kalyoncu'ya, ''Seminer döneminde hem sizin, hem de Genelkurmay'daki diğer kuvvetlerin de işlerinin yoğun olduğunu söylediniz. Peki şimdi sormak istiyorum; bu kadar yoğunlukta bizler de işi gücü bırakmış darbe hazırlığı yapmışız. Buna kargalar güler. Siz de kargalara katılır mısınız? diye sorması üzerine Orgeneral Kalyoncu, gülümseyerek soruya cevap vermedi.

Tutuklu sanık emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın seminere ilişkin sorularını da cevaplandıran Orgeneral Kalyoncu, söz konusu seminere katılmadığını belirterek, ''Ne oynandığını sadece önümdeki kağıttan biliyorum'' dedi.

Doğan da ''Senaryoyu biz burada oynamaya hazırız. Arkadaşlarımız da burada zaten. Seminerde her geçen konuyu dakika dakika ses kaydına aldım'' şeklinde konuştu.

Orgeneral Kalyoncu, bazı tutuklu sanıkların ayrıntılı ve yoruma dayalı soruları üzerine ''Kendimi bilirkişi gibi hissettim. Ben burada tanığım'' dedi.

Kalyoncu, bazı sanıkların tanıklık yaptığı konunun dışındaki farklı sorularını da yanıtsız bıraktı.



Savcı Kırbaş'ın soruları



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş da Orgeneral Kalyoncu'ya ''Seminer tarihinde Türkiye'de irticai bir ayaklanma belirtisi var mıydı?'' sorusunu yöneltti. Kalyoncu, bu soruya ''O tarihte bir irticai ayaklanma yoktu'' yanıtı verdi.

Savcı Kırbaş, ''Dava konusu plan seminerinde gerçek isimler kullanılmış. Birilerinin gözaltına alınması, el çektirilmesinden söz ediliyor. Seminerde gerçek kişiler kullanılabilir mi?'' sorusunu da Orgeneral Kalyoncu, ''Prensip gereği gerçek kişilerden bahsedilmez. Genel değerlendirmem odur. Ben Genel Komutan olarak uygun bulmam'' diye cevaplandırdı.



15 Şubat'ta dinlenmelerine karar verilmişti



Balyoz Davası’na bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Şubat günü aldığı ara karar gereği eski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneraller İlker Başbuğ ve Yaşar Büyükanıt ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun dinlenmesine karar vermişti. Mahkeme heyeti, Kalyoncu ve Büyükanıt’ın 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı’nca yapılan dava konusu plan seminerine ilişkin düzenlenen Genelkurmay Bakanlığı sonuç raporunda imzaları bulunması, Başbuğ’u da Ocak 2003 tarihli mesaj formunda imzaları olmaları nedeniyle tanık olarak çağırmıştı.