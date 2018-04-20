Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran sonrası yepyeni pencereler açılacak

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. Türkiye, 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, belediye tarafından 2,5 milyon lira yaptırılan Ayçiçeği Masal Köyü Parkı\'nın açılışına katıldı. Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda davetli yer aldı. Törende hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye\'nin terörle mücadelesine ilişkin \"Son dönemde, bu noktadaki konsept değişikliği ile beraber terörün üzerimize gelmesini beklemeden, nerede gizleniyorsa inlerinde, çöplüklerinde bulmak suretiyle imha ediyoruz; bertaraf ediyoruz. Türkiye’mizin geleceğine ket vurmaya çalışan bu taşeron örgütleri bitirmeye kararlıyız. Bugün de 1 şehidimiz var. Taner Çobanoğlu kardeşimizi Afrin’de tuzak kurarak, şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

\'HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK\'

İnegöl\'ün, Bursa’nın parlayan yüzü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Sanayisiyle ekonomisiyle insan kapasitesiyle nüfus yapısıyla Bursa’mızın en güçlü ilçelerinden. Hal böyle olunca bu ilçede her geçen gün ihtiyaçlar artıyor. Bir taraftan da İnegöl, hak ettiği konfora gün geçtikçe kavuşuyor. Hizmetlerimiz devam edecek. Gerek Ankara’dan genel idareden gerekse yerel hizmetlerimiz devam edecek. 30 Mart’ta yola çıkarken, motto belirlemiş, \'3’lü olsun, güçlü olsun\' demiştik. AK Parti iktidarının Büyükşehir’de taçlanması ve İnegöl’de de etkisini göstermesi adına bu mottomuz hayat bulmuştu. 2,5 milyon liralık bu park bölgeye vizyon katacak. Sadece eğlenilen, oyuncaklarla oynanan mekan olmaktan ziyade bir teması var. Çocuklarımızın bu yaşlarda bunlarla tanışması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı\'mızın İnegöl belediye başkanı olduğu dönemde attığı bu adımı tebrik ediyor, Alper Taban kardeşimize de tamamladığı için teşekkür ediyorum.”

\'23 NİSAN ŞENLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ\'

Bursa’da, bu yıl 23 Nisan Şenlikleri gerçekleştireceklerini belirten Çavuşoğlu, “Birçok ülkeden kardeşimiz burada bulunuyor. Dünyada 50’nin üzerinde televizyonun Bursa’dan canlı yayın yapacak olmaları, Bursa’mız için önemli kazanım olacaktır. Bu konu gündeme geldiğinde birkaç il görüşülüyordu. Son anda katılarak, Bursa’ya gelmesine karar verildi. TRT Genel Müdürü\'müzün bunda çok önemli desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

\'TÜRKİYE’Yİ GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli\'nin görüşmesinin ardından 3 Kasım 2019\'da yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018\'e alınmasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. 16 Nisan’da kabul edilen referandumla beraber milletimiz sistem değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulup, kapıları ardına kadar açacak. Türkiye, 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek. Her şeyimiz değişiyor. Düşünce paradigmamızdan tutun yaptığımız yatırımlara kadar. Eskiyi mukayese etmeme gerek yok. Nerelerden nereye geldiğimizi zaten yaptığımız yatırımlarla görüyorsunuz. Dünyada son 10 yılda gerçekleşen en büyük 10 projenin 6’sının Türkiye’de gerçekleştiğini söylememiz bile çok önemli. Bu bir güzelliktir. Türkiye’de yıllardır yapılamayan ne varsa Türkiye’nin önünü açıp, daha güçlü yapacak ne varsa bunu yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 7/24 çalışacağız. \'Marifet iltifata tabidir\' diyerek, siyasetçinin iltifatının sandıkta olduğunu bilerek, 24 Haziran’da bunu bize sandıkta göstereceksiniz. Hizmetlerin rahmet gibi sağanak sağanak İnegöl’e de yağmasını istiyorsak istikrarı sürdüreceğiz. Türkiye’yi güçlü hale getireceğiz, İnegöl’ü dünyanın tanınan marka ilçelerinden bir tanesi yapacağız.”

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, açılışı yapılan park gezildi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, törenin ardından Bursa’ya hareket etti.

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