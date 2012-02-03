Başbakanlık'tan şantaj iddialarına yalanlama

T24



NE OLMUŞTU?



BAŞBAKANLIK AÇIKLAMASI



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de yalanlama geldi





Başbakanlık Basın Merkezi, 4 Mayıs 2007'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen görüşmeye dair ileri sürülen şantaj iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bugünkü Yurt ve Aydınlık gazeteleri, WikiLeaks'te yer aldığı iddia edilen bir belgeye dayanarak Yaşar Büyükanıt’a, kızının görüntüleriyle şantaj yapıldığını ileri sürmüştü.Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı "Sızıntı" adlı kitapta; emniyet yetkililerinin Büyükanıt'ın kızına ait cinsel içerikli görüntüleri ABD Büyükelçiliği'ne anlattığı ve fotoğrafların Dolmabahçe görüşmesinde şantaj amaçlı olarak kullanıldığı iddia ediliyor.Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe'deki görüşmeye ilişkin "Bu benimle mezara gider, inanıyorum ki Sayın Büyükanıt da böyle düşünüyor. Sayın Büyükanıt açıklamaya kalkarsa o zaman ben de yaptığımız görüşmeyle ilgili şeyleri açıklarım" demişti.Yaşar Büyükanıt ise Dolmabahçe ile ilgili sorulara "Bunlar devlet işidir. Dolmabahçe görüşmesi de öyledir" demiş, bu iddialarla ilgili dava açtığını hatırlatmıştı.27 Nisan e-muhtırasının ardından Başbakan Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ‘Dolmabahçe Görüşmesi’ olarak anılan görüşmeyi gerçekleştirmişti.BirGün yazarı Fikri Sağlar 15 Mayıs 2008’de yazdığı yazısında "Büyükanıt’a, Başbakan tarafından, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görüşmede Filiz Büyükanıt’ın yaptığı harcamaları gösteren bir dosya verildiği, dosyanın içeriğinin ürkütücü olduğu” iddialarını gündeme getirmişti.Söz konusu yazı üzerine Büyükanıt, Sağlar aleyhine tazminat davası açmış, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sağlar’ı, Büyükanıt’ın “kişilik haklarına hareket ettiği” gerekçesiyle 17 bin TL tazminata mahkûm etmişti.Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise Sağlar’ın yazısının “basın özgürlüğü” kapsamında olduğunu belirterek mahkemenin kararını bozmuş ve Yargıtay kararında, "Tolon’un evinde ele geçirilen belgelerde Filiz Büyükanıt’ın harcamalarıyla ilgili belgeler var” iddiasının da araştırılmasını istemişti.Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:''İstanbul'da Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 Mayıs 2007 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen görüşmeye dair bugün bazı gazetelerde ileri sürülen şantaj iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.Mesnetsiz iddiaların haber olarak sunulması, kamuoyunu doğru bilgilendirme ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.İlgili yayın organlarına karşı her türlü hukuki hakkını mahfuz tutan Sayın Başbakanımız, gerçekle örtüşmeyen bu tür iddiaları esefle karşılamaktadır.''Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:''3 Şubat 2012 günü bazı basın kuruluşlarında, Emniyet Teşkilatı hakkında Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Amerikan Büyükelçiliğinin de yer aldığı gerçek dışı ve çirkin iddialara yer verilmiştir. Tamamen asılsız olan haberlerle ilgili yasal süreç başlatılmıştır.''



