-BAŞBAKANLIKTAN PAKİSTAN'A YARDIM ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Başbakanlık, Muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınlarından olumsuz etkilenen Pakistan'a 35 ton yardım malzemesi gönderecek. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Muson yağmurlarının neden olduğu sel baskınlarından olumsuz etkilenen Pakistan'a ayni yardım gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Gıda maddeleri, battaniye, uyku tulumu ve yataktan oluşan 35 ton yardım malzemesinin, Türk Hava Yolları'ndan kiralanan kargo uçağıyla Pakistan'a ulaştırılacağı ifade edildi. Yardım malzemelerini taşıyan uçağın yarın İslamabad'da olacağı kaydedildi.