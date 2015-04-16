Başbakanlık'tan Mahçupyan açıklaması

Başbakanlık kaynakları, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, 'Mahçupyan'ın 9 Nisan 2015 tarihi itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldığı ve danışmanlık görevinin bittiği dile getirildi.

Mahçupyan, Papa Françesko'nun "20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı" açıklamasından sonra, bir internet sitesine yaptığı açıklamada,"Bosna ve Afrika’da yaşananların soykırım olduğu kabul edilirken 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız" demişti.

Bozkır: Açıklamalar şahsını bağlar, bir Türk vatandaşına yakışmamıştır

Mahçupyan'ın danışmanlık görevinden ayrıldığının ortaya çıkışının bu sözlerin ardından gelmesi, akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Ancak, daha sonra yapılan açıklamalar ışığında, Mahçupyan'ın bu ifadeleri sarf ettiği esnada, "başdanışman" olmadığı ortaya çıkmıştı.

AB Bakanı Volkan Bozkır da CNN Türk'te katıldığı bir programda, Mahçupyan'ın sözleriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. "Şahsını bağlayacak bir demeç olarak düşünüyorum. Sayın Başbakanımızın danışmanı unvanıyla yapması doğru olmaz, şahsını bağlar. Bir Türk vatandaşı olarak görüşünü açıklamıştır. Tabiatıyla bu görüşler bir Türk vatandaşına yakışmamıştır. Onunla ilgili olarak da belki kendisi de tekrar değerlendirme imkanı bulacaktır" dedi.