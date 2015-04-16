Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan görevinden ayrıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, danışmanlık görevinden ayrılmasıyla ilgili, "9 Mart gelince otomatik olarak yaş haddinden sistemin dışında kalıyorsunuz. 2-3 gün sonra sistem sizi kadrodan atıyor. Ben kadroluydum. Bu aşamada görevime fahri olarak devam ediyorum. Şu anda yurt dışındayım çalışmalarımı sürdürüyorum. Tek bir değişiklik oldu o da maaş almıyorum” dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduktan sonra Başdanışman olarak atadığı Etyen Mahçupyan, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde. Mahçupyan, son olarak "Bosna ve Afrika’da yaşananların soykırım olduğu kabul edilirken 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız" açıklamasıyla, çok tartışıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, devlet yetkililerinin 1915 olayları konusunda yurtdışından gelen "soykırım" açıklamalarına en sert şekilde tepki gösterdikleri dönemde, "Başdanışman" Mahçupyan'ın bu çıkışı dikkat çekti.

Yaş haddinden sistem dışı

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Mahçupyan'ın bu sözleri söylediği sırada, artık "Başbakan'ın Başdanışmanı" olmadığı ortaya çıktı. Mahçupyan, 9 Mart 2015 itibarıyla Başdanışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. 9 Mart 1950 doğumlu olan Mahçupyan, “9 Mart gelince otomatik olarak yaş haddinden sistemin dışına kalıyorsunuz. 2-3 gün sonra sistem sizi kadrodan atıyor. Ben kadroluydum. Bu aşamada görevime fahri olarak devam ediyorum. Şu anda yurtdışındayım çalışmalarımı sürdürüyorum. Tek bir değişiklik oldu o da maaş almıyorum” dedi.

9 Mart’tan itibaren resmi Başbakanlık danışmanlığı görevi düşen Mahcupyan o tarihten sonra çok tartışılan şu açıklamaları yapmıştı:

'Soykırım' demesi tepki çekmişti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun "20. Yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı" açıklamasından hemen sonra, Etyen Mahçupyan da bir internet sitesine yaptığı açıklamada,"Bosna ve Afrika’da yaşananların soykırım olduğu kabul edilirken 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız" demişti.

Karar.com internet sitesine konuşan Mahçupyan'ın Papa’nın "soykırım" açıklamasına ilişkin olarak, “Vatikan, üzerindeki 100 yıllık psikolojik ağırlığı atmıştır. Neden 100 yıl sonra bu kelimeyi kullandı demektense tersten bakıp bu kadar sene nasıl direndi demek lazım. Vatikan çoktan böyle bir şey söyleyebilirdi. Ama söylemedi” ifadesini kullanmıştı