Başbakanlık'tan ilk Kürtçe resmi kaynak

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin 2002 2012 yıllarındaki demokratik değişim ve dönüşüm envanteri "Sessiz Devrim" Kürtçe'ye çevrildi. Kurmanci lehçesiyle yazılan ve Türkiye'nin son 10 yıldaki demokratikleşme yolculuğu, 'Sessiz Devrim' Kürtçe baskısı, ilk Kürtçe resmi kaynak özelliği taşıyor.

KDGM'nin yayımladığı ve 'Şoreşa Bedeng' ismiyle Kürtçe'ye çevrilen kitabın envanter kısmında, 2013 yılının ilk 10 ayına kadarki güncel demokratikleşme adımlarına da yer verildi. "Sessiz Devrim: Türkiye'nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri (2002-2012)" Kürtçe yayımlanan kitap, "Terörle Mücadele ve İnsan Hakları Konusunda Kurumsal Perspektifler Paneli"nde dağıtılacak.

2002-2012 yıllarında Türkiye'nin nasıl bir değişim ve dönüşümün yaşandığının anlatıldığı kitabın kısa süre önce yayımlanan Türkçe, İngilizce ve Arapça baskılarında olduğu gibi Kürtçe baskısının da düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili bölümlerine dağıtımı planlanıyor.

Son 10 yılda Türkiye'de yaşanan değişim ve dönüşüm süreci ile Türkiye'nin demokratikleşme adımlarının ana hatları anlatıldığı ve dört dilde yayımlanan kitaba vatandaşlar ücretsiz ulaşabilecek.

Kitabın önsözünü kaleme alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son 10 yılda millete ve ülkeye olan sevda ile her alanda çok büyük hizmetler, yatırımlar ve köklü reformlar gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, 'Sessiz Devrim'in bundan sonraki reform süreci için yol haritası niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Başbakan Erdoğan, önsözde, "Bu devrimlerle kendi vatandaşını tehdit olarak gören devletçi yaklaşım yerine, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, vatandaşı ve vatandaşa hizmeti esas alan bir anlayışı yürürlüğe koyduk" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Demokratikleşme Paketi'nden 4 madde kitapta

Kitabın Kürtçe baskısında, Başbakan Erdoğan tarafından 30 Eylül'de açıklanan 28 maddelik Demokratikleşme Paketi'nden maddelere de yer verildi. Pakette yer alan ve yürürlüğe giren dört idari düzenleme şöyle:

-İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasının kaldırılması,

-Kılık Kıyafet Yönetmeliği değiştirilerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırılması,

-Mor Gabriel Manastırı arazisinin manastır vakfına iade edilmesi,

-Kurban derisi, fitre ve zekat toplama konusundaki kısıtlamaların kaldırılması