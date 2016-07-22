Başbakanlık’tan Emniyet Genel Müdürlükleri'ne 22 Temmuz tarihi için 'kalkışma' uyarısı

Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aydın Ergül imzasıyla 81 ilin Emniyet Müdürlüklerine gönderilen yazıda, 22 Temmuz 2016 Cuma gecesi PDY/FETÖ’nün deşifre olmamış üyelerinin yeni bir kalkışma yapabileceğinin değerlendirildiği belirtildi ve emniyet personelinin dikkatli olması istendi.

246 kişinin hayatını kaybettiği, bin 535 kişinin yaralandığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltılar sürerken, akşam saatlerinde İstanbul, Ankara gibi illerde bazı hareketlilikler dikkat çekti.



Ankara'da Etimesgut Zırhlı Birlikleri, İstanbul'da Hasdal Kışlası kapılarında, belediye ekiplerinin araçlarıyla çevrelenirken, İstanbul Valisi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden vatandaşlara "Kışlalardaki hareketlilik iddiaları'nın asılsız" olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Ancak Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aydın Ergül imzasıyla 81 ilin Emniyet Müdürlüklerine gönderilen yazıda, 22 Temmuz 2016 Cuma akşamı yeni bir kalkışma yapılabileceğinin değerlendirildiğine yönelik bir Bilgilendirme Notu geçildiği ortaya çıktı.

Aydın Ergül imzasıyla geçilen Bilgilendirme Notu'nda şu ifadelere yer verildi:

İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan deşifre olmamış örgüt üyeleri tarafından özellikle 22 Temmuz 2016 Cuma gecesi, bir kalkışma yapılabileceğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda; içinde bulunduğunuz teyakkuz halinin devam ettirilerek ve tüm personelin içinde bulunduğumuz kritik süreçte görevini her an azami dikkatle ifa etmesi konusunda bilgilendirilmesini rica ederim..

İşte o Bilgilendirme Notu: