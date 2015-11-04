Çankaya'daki güvenlik zirvesi sona erdi: PKK'ya yönelik operasyonlar kış aylarında da hız kesmeyecek

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Açıklamada, "Terörle mücadele amacıyla yürütülen huzur ve demokrasi operasyonlarında son durum detaylı bir şekilde ele alınmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne dönük operasyonlarının hız kesmeden devam etmesi kararlaştırılmıştır" dendi.

1 Kasım seçimlerinin de gündeme geldiği zirvenin ardından yapılan açıklamada, "Toplantıda 1 Kasım parlamento seçimleri öncesi, sırası ve sonrasında seçim güvenliğinin sağlanmasına dönük alınan tedbirler ve güvenlik durumu değerlendirilmiş, seçimin büyük bir olgunlukla ve sükunet içinde gerçekleşmiş olmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiştir" dendi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Güvenlik Toplantısı Çankaya Köşkü’nde Sayın Başbakanımız başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda 1 Kasım parlamento seçimleri öncesi, sırası ve sonrasında seçim güvenliğinin sağlanmasına dönük alınan tedbirler ve güvenlik durumu değerlendirilmiş, seçimin büyük bir olgunlukla ve sükunet içinde gerçekleşmiş olmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Sayın Başbakanımız bu süreçte gösterdikleri üstün çabalardan dolayı Emniyet, Jandarma ve devletin ilgili tüm birimlerine tebriklerini iletmiştir.

Terörle mücadele amacıyla yürütülen huzur ve demokrasi operasyonlarında son durum detaylı bir şekilde ele alınmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne dönük operasyonlarının hız kesmeden devam etmesi kararlaştırılmıştır. Oramar, İkiyaka ve Dağlıca bölgelerinin terör örgütü mensuplarından temizlenmesinde sağlanan başarı ve Irak sınırı boyunca gerçekleştirilen harekatlar hakkında bilgi sunulmuştur. Sayın Başbakanımız kış şartlarında da operasyonların kesintisiz sürdürülmesi talimatı vermişlerdir.

Suriye’de yaşanan gelişmeler, sınır ötesinde DAEŞ unsurlarına karşı yürütülen operasyonlar ve koalisyon güçleri ile birlikte yürütülen harekat ele alınmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.