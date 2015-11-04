Genelkurmay: Yüksekova’da iki silah arkadaşımız şehit oldu, 15 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Yüksekova bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında 2 askerin şehit olduğunu 1 askerin yaralandığını ve şu ana kadar 15 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre; Genelkurmay Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak, çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını belirtti. Genelkurmay, askerin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"04 Kasım 2015 tarihinde, Hakkâri/Yüksekova bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; bir kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. 03 Kasım 2015 tarihinde Dağlıca bölgesine yapılan hava harekâtını müteakip, bölgeyi terk etme imkânı bulamayan ve küçük gruplar halinde dolaşan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon halen devam etmekte olup, şu ana kadar 15 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz."