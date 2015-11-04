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İstanbul’da YDG-H'ye operasyon; çok sayıda kişi gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de sabah saatlerinde evlere baskın düzenlendi

04 Kasım 2015 10:49

İstanbul’da sabah saatlerinde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ETHA’nın haberine göre, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi İlçelerinde Gazi, Karayolları ve Yunus Emre mahallelerinde Terörle Mücadele Şubesi polisleri sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenledi.

Baskında çok sayıda kişi gözaltına alınırken gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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