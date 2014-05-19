Başbakanlık'ta sürpriz Soma ve Suriye toplantısı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençleri kabul eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi programında yer almayan sürpriz bir çözüm süreci değerlendirme toplantısı yapıyor.



Başbakanlık'taki toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik, AKP Mersin Milletvekili Recai Berber katıldı.

Toplantıda Soma maden faciasının yanı sıra son dönemde Suriye sınırı ve Güneydoğu’da yaşananların ele alındığı belirtildi.