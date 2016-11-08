Başbakanlık'ta güvenlik toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Başbakanlık'ta gerçekleşen toplantı 3,5 saat sürdü.
Başbakanlık Resmi Konut'ta, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AB Bakanı Ömer Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok katıldı.