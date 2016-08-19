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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakanlık'ta 'FETÖ' operasyonu; 18 çalışan gözaltına alındı

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

19 Ağustos 2016 20:15

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ankara Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara CumhuriyetBaşsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Başbakanlık uzmanlarının da bulunduğu şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Başbakanlık'ta daha önce 40 kişi gözaltına alınmıştı

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