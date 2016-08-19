Başbakanlık'ta 'FETÖ' operasyonu; 18 çalışan gözaltına alındı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ankara Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara CumhuriyetBaşsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Başbakanlık uzmanlarının da bulunduğu şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Başbakanlık'ta daha önce 40 kişi gözaltına alınmıştı