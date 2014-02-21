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Başbakanlık: TÜBİTAK raporunda tahrifat iddiaları gerçek dışıdır

Başbakanlıktan yapılan açıklamada 'gerçeğe tamamen aykırı olan bu iddialar yürütülen bir soruşturmayı etkilemeyi, soruşturmanın ciddiyetini zedelemeyi, amaçlamaktadır' ifadesi kullanıldı

21 Şubat 2014 21:24

Başbakanlık, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böceklere dair yazdığı raporda tahrifat yapılmasını istendiğini” iddia eden ve bugün akşam saatlerinde işine son verilen eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz’ın açıklamalarını yalanladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada “Gerçeğe tamamen aykırı olan bu iddialar, açıktır ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TMK 10. Maddesi ile Görevli Başsavcı Vekilliği'nce yürütülen bir soruşturmayı etkilemeyi, soruşturmanın ciddiyetini zedelemeyi, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi ve gerçek dışı bir algı oluşturmayı amaçlamaktadır" denildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "TÜBİTAK Eski Genel Başkan Yardımcısı Vekili ve Eski BİLGEM Başkanı Hasan Palaz tarafından yapılan ve bazı basın yayın organlarında da yer alan açıklamada, bu açıklamaya istinaden yapılan haberlerde, bazı kurum ve kişileri hedef alan iddialarda bulunulmuştur. Gerçeğe tamamen aykırı olan bu iddialar, açıktır ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TMK 10. Maddesi ile Görevli Başsavcı Vekilliği'nce yürütülen bir soruşturmayı etkilemeyi, soruşturmanın ciddiyetini zedelemeyi, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi ve gerçek dışı bir algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Halen devam etmekte olan söz konusu soruşturma tüm gerçekleri açığa çıkaracaktır. İddialarla ilgili her türlü hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirterek, ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu tekrar vurgulamakta yarar görüyoruz."

 

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