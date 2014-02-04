Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 23 kişi görevinden alındı

Yargıtay'dan 'böcek' açıklaması: Soruşturma yok

Yargıtay'dan yapılan 'böcek' açıklamasında 'gerekli yazışmalar yapılmış, cevaben bu konuda herhangi bir bilgi ve soruşturmanın olmadığı tarafımıza bildirilmiştir' dendi