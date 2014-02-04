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Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 23 kişi görevinden alındı

Teftiş kurulu tarafından Başbakan'ın ofisindeki 'böcek' ile ilgili olarak hazırlanan raporun ardından, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 23 koruma görevinden alındı

04 Şubat 2014 12:35

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından gerçekleşen Emniyet’teki görevden almalarda Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 23 koruma görevden alındı.

Başbakanlık'taki görevden almaların, Teftiş Kurulu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili raporunu tamamlamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Rapor geçtiğimiz hafta savcılığa gönderilmiş, savcılık da "casusluk şüphesiyle" dosyayı özel yetkili başsavcı vekilliğine devretmişti.

Görevden alınanlar arasında Başbakan Erdoğan'ın yakın koruma ekibinden isimler ile Başbakanlık'ta güvenlik kameraları merkezinde görevli isimler olduğu belirtiliyor.

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