Emniyet kaybolan böcekleri arıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odası ile çalışma ofisinde bulunan ve yasadışı dinleme iddialarına neden olan "böcek"lerden sonra başlayan hareketlilik henüz bitmedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın İçişleri Bakanlığı döneminde Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nden Ankara'ya getirilerek Emniyet İstihbaratı'nın başına geçen Ömer Altıparmak'ın mevcut İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından görevden alınmasıyla başlayan atama ve soruşturma fırtınasına yenisi eklendi.

Gözden düşen başkan

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, Emniyet İstihbaratı'nın başındayken Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın "yakın çalışma ekibi"nin en önemli isimlerinden olan Altıparmak, istihbarat birimindeki kadro değişikliği sonrasında gözden düştü. Altıparmak'ın yerine getirilen Engin Dinç ve ekibinin geçmişe yönelik başlattığı ön incelemeler özellikle eski başkan Altıparmak'ın son bir yılı üzerinde yoğunlaştı.

Dinç ve ekibinin geçmişe dönük incelemelerinde ilk olarak, dairede, özellikle teknik çalışmalar kapsamında son dönemde elde edilen veriler ile bilgilerin silindiği iddiası gündeme geldi.

Aralarında bazı gazetecilerin de yer aldığı hedef kişilere yönelik başta telefon görüşmeleri olmak üzere her türlü iletişim tespiti ve incelemesinin izinsiz biçimde gerçekleştirildiği iddiaları üzerine bu kez müfettişler devreye girdi.

Bir dönem Altıparmak'la yakın çalışan genel müdür Kılıçlar, Bakan Güler'in talimatı sonrasında istihbarat konularında uzman iki polis başmüfettişini bu iddiaları incelemek üzere görevlendirdi. Müfettişlerin bu çalışması halen devam ediyor. Müfettişler, Emniyet İstihbaratı'nda kaybolduğu iddia edilen bilgilere ulaşmak için "hummalı" bir çalışma yürütüyor.

Yeni inceleme başlatıldı

Daha önce verilerin kaybolduğu yönünde tespitler yaparak müfettiş talep eden yeni daire başkanı Engin Dinç'in şimdi de dairenin envanterinde gözükmesine rağmen bulunmayan bazı teknik malzemelerin kaybolduğu iddiasıyla yeni müfettiş istediği ortaya çıktı.

Kaybolduğu iddia edilen teknik cihazların özellikle "teknik dinleme ve takip çalışmaları"nda kullanılması iddiaları daha da boyutlandırdı.

Parçası kaybolan cihaz

Emniyet kulislerine yansıyan bilgilere göre, İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nca önceki yıllarda yurtdışından ithal edilen çok önemli bir cihazın bazı parçaları kayboldu.

Dairede yapılan tüm araştırmalara karşın parçalarının bir bölümü bulunamayan bu cihazın; hedef kişilerin kullandığı cep telefonlarının dinlenmesi ile HTS adı verilen "kimin, kimlerle, ne zaman, nerede ve ne kadar süreyle" görüşme yaptığını belirlemeye yarayan verilerin tespit edilmesinde kullanıldığı olduğu ortaya çıktı.

Kopya baz istasyonu

Orta boy çanta büyüklüğünde olan ve milyon dolarlar değerinde olduğu ifade edilen bu cihazın, iletişim sisteminde "kopya baz istasyonu" olarak gözüktüğü ve gerçek baz istasyonları üzerinde gözükmesi gereken iletişim sinyallerini kendine çekerek GSM takibi yapılmasında kullanıldığı öğrenildi. Aynı kapsamdaki bir diğer iddia ise, eski daire başkanı Ömer Altıparmak döneminde yine yurtdışından satın alınarak gerek istihbarat dairesinin merkez karargahında gerekse illerdeki ünitelerinde kullanılan "böcek" adı verilen dinleme cihazlarının akıbetinin belli olmaması.

Böcekler sarf malzemesi mi?

Bu kapsamda, gizli dinleme yapmak amacıyla özel izinle ithal edilen ve istihbarat dairesi bünyesindeki örtülü ödenekten parası ödenen çok sayıda "böcek" aparatının daire envanterine kaydının yapılmadan "sarf malzemesi" gibi gösterilerek, illerdeki ünitelere gönderildiği ve bir bölümünün kaybolduğu iddiası gündeme geldi.

Görevdeki daire başkanı Engin Dinç ve ekibinin yaptığı bu tespitler sonrasında yine Emniyet Genel

Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın onayı ile iki yeni polis başmüfettişi İstihbarat Dairesi kayıtlarında inceleme başlattı. Müfettişler, çalışmaları kapsamında geçen hafta Doğu ve Güneydoğu'daki bazı kentlere bizzat giderek iddialarla ilgili bilgisi olduklarını değerlendirdikleri yerel istihbarat ünitelerindeki personelin ifadesini aldı. Böylece, EGM yönetimi, eski başkan Altıparmak'ın son yılı başta olmak üzere geriye dönük süreç için dört polis müfettişi görevlendirerek Emniyet İstihbaratı'nı mercek altına almış oldu.