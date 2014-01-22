Yargıtay'dan 'böcek' açıklaması: Soruşturma yok

Başbakan Erdoğan’ın odasında çıkan “böcek”lerin veri aktardığı ekipmanın Yargıtay binasında bulunduğuna ilişkin haberlere yönelik açıklama yapan Yargıtay, “Başbakanlık Müsteşarlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli yazışmalar yapılmış, cevaben bu konuda herhangi bir bilgi ve soruşturmanın olmadığı tarafımıza bildirilmiştir” dedi.

Yargıtay 1. Daire Başkanlığı imzası ile yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bugün bazı basın ve yayın organlarında "Başbakanın makam odasında bulunan cihazdan çıkan sinyallerin, hemen karşıdaki Yargıtay'a konulan yansıtıcıyla uzağa aktarıldığı belirlendi" ve "Başbakan Erdoğan'ın makam odasından çıktığı iddia edilen dinleme cihazının sinyallerini yansıtan bir aparatın Başbakanlık'ın hemen karşısındaki Yargıtay binasının çatısında bulunduğu öne sürüldü" şeklinde haberler yayınlanmıştır.

Aydınlık Gazetesinin 29.12.2012 ve Yurt Gazetesinin 30.12.2012 tarihli baskılarında da aynı mahiyette haberlerin yer aldığı kamuoyunun malumudur. Bu yayınlar üzerine kurumumuzca o gün tarihi itibariyle Başbakanlık Müsteşarlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli yazışmalar yapılmış, cevaben bu konuda herhangi bir bilgi ve soruşturmanın olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Benzer mahiyet arz eden ve ikinci kez yayınlanan bu haberler üzerine yine ilgili kurumlara gerekli bilgilerin temini adına yazılar yazılmış olup, kurumumuz yasal olmayan bu tür eylemler karşısında ilgili makamlara her türlü hukuki ve fiili yardımda bulunmaya hazırdır. Somut bilgi ve belgelerin tarafımıza intikali halinde de gereğine tevessül edileceği bilinmelidir.