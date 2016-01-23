Başbakanlık kaynakları: Mutabakata vardık, Başika kampı konusunda ABD'yle koordineli hareket edeceğiz

Başbakanlık kaynakları, Başika kampı konusunda ABD'yle koordineli hareket etme ve yeni inisiyatifler geliştirme konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla iki saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Musul yakınlarındaki Başika kampındaki Türk askeri varlığının yarattığı tartışma da gündeme geldi. Merkezi Irak yönetimi, kamptaki Türk askeri varlığının çekilmesini istemiş ve konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündemine taşımıştı.

Başbakanlık kaynakları, Başika kampı konusunda ABD'yle koordineli hareket etme ve yeni inisiyatifler geliştirme konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Başbakanlık kaynakları, "Başika kampı ve Irak'ta DAEŞ'le mücadele konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni inisiyatiflerle yola devam edilmesi konusunda mutabakat oluştu" dedi.

Başbakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede ilk olarak gündeme Biden'in dün İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantılar geldi. Başbakanın Biden'a, "Tabii ki Türkiye'de herkesle görüşebilirsiniz. Ancak hep aynı kesimden insanlarla konuşuldu. Daha geniş bir kesimin görüşlerine başvursaydınız daha iyi olurdu" dediği öğrenildi.

Bildiri tepkisi

Biden'in akademisyenlerin bildirisine ilişkin değerlendirmesini hatırlatan Davutoğlu'nun ABD Başkan Yardımcısına metni görüp görmediğini sorduğu ve ardından da, "El Kaide ve benzeri örgütler, ABD'de hendek kazsa, benzer eylemler yapsa siz ne yapardınız ? Birileri ardından böyle bir bildiri yayınlasa, ABD'de ne yapılırdı ? Ne tepki verilirdi" dediği belirtildi.

Davutoğlu- Biden buluşmasında haritalar üzerinde Suriye ve Irak konusunda mevcut askeri durum üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yapıldığı aktarılırken, görüşmede ve yemekte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD - Türk ABD Dostluk Grubu başkanı Ali Sarıkaya ve Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Korgeneral Satı Bahadır Köse'nin Dolmabahçe'de Başbakanla birlikte Türk tarafı adına bulunan isimler olduğu açıklandı.

Davutoğlu ve Biden'in yemek yerken de uluslararası meseleleri Kıbrıs sorununu ve Rusya'nın bölgedeki durumu gibi konuları değerlendirdikleri öğrenildi.

Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Dolmabahçe'den ayrılırken, Başbakan Ahmet Davutoğlu da Kıbrıs Rum Kesiminden AKEL partisi heyetini Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında kabul edecek. Ardından da akşam saatlerinde, Divan Otele gidip Koç ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.