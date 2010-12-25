Başbakanlık İletişim Merkezi’ne Lüfer Mektub'u...

T24 - Lüfer tutkunu Hüseyin Eriş, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bir mektup yazarak, “Bu güzelim balığın geleceği sizin elinizde. Lütfen bir şeyler yapın. Gerekirse 2-3 yıl lüfer soyundan olan çinekop ve sarıkanat gibi balıkların avlanmasını yasaklayın” dedi.



Bunun üzerine Başbakanlığın talimatıyla lüferin küçük boylarına av yasağı uygulanması, Su Ürünleri İstişare Kurulu’nun gündemine alındı.



Başbakanlık, çinekop ve sarıkanat boyutunda avlanması nedeniyle soyu tükenme tehdidi altında olan lüfer balığı için harekete geçti. Başbakanlığın talimatıyla lüferin küçük boylarına av yasağı uygulanması, Su Ürünleri İstişare Kurulu’nun gündemine alındı.





Nesli sizin elinizde



Lüfer tutkunu Hüseyin Eriş’in 3 Kasım’da, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yolladığı mektubunda lüferin neslinin tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu güzelim balığın geleceği sizin elinizde. Lütfen bir şeyler yapın. Gerekirse 2-3 yıl lüfer soyundan olan çinekop ve sarıkanat gibi balıkların avlanmasını ve satılmasını yasaklayın” talebinde bulundu.





Bakanlığa talimat



Eriş’in mektubunu işleme koyan BİMER, konuyu gereğinin yapılması istemiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na iletti. Bakanlık da Eriş’e bir hafta içinde BİMER aracılığı ile yanıt verdi. Bakanlık, Eriş’in talebinin dikkate alınacağını, konunun avlanmayla ilgili düzenleme yapan Su Ürünleri İstişare Kurulu’nda değerlendirileceğini belirtti.





Kampanya yapılmıştı



Avlanma sınırı 14 santimden 20 santime çıkarılmazsa lüferin tükeneceğini söyleyen Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Fikir Sahibi Damaklar da kampanya başlatmıştı. Sloganı ‘İstanbul Lüfere Hasret Kalmasın’ olan kampanya kapsamında 12 Nisan’da yapılan toplantıda akademisyenler, üreticiler ve işletmeciler bir araya gelmiş, İstanbul’daki bazı restoranlar 5 yıl boyunca lüfer satmamayı taahhüt etmişti.





‘Sizinki kaç santim’



Greenpeace ise küçük balıkların tüketilmemesi için ‘Sizinki kaç santim’ sloganıyla bir kampanya başlatmıştı. Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, balık ölçülerine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yayınladığı su ürünleri sirkülerinde pek çok ticari türün avlanma boyları gerçek üreme boylarına kıyasla son derece küçük. Bu sirkülerde lüfer ve kalkan için yasal avlanma boyu 40 santimetre olarak belirtilmiş ancak bilimsel olarak üreme boyu 42-44 santimetre. Stokları kötü durumda olduğu için Greenpeace’in önerisi ise 45 santimetre.”





