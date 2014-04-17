T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'ın 'paralel' dediği hâkim: Paralel, üçgen bilmem, yedi sülalemi araştırın, cemaatçi çıkmaz

'Paralel yapı' mensubu denilen hâkim: Korkum yok: Bir yere tayin edilmekten korkmuyorum. Demirden korkan trene binmez. Kuştan korkan darı ekmez

17 Nisan 2014 17:28

Adana’da yasadışı dinleme soruşturması kapsamında tutuklanan polislerden 5’ini “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle tahliye eden ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” mensubu olarak nitelendirdiği hakim Hacı Hüseyin Bolat, suçlamalara cevap verdi.

Bolat, “Mesleği bırakırım: Paraleldi, üçgendi, yamuktu bunu bilmem. Onunla ilgili (Gülen cemaati) yedi sülalemde bir tane bulsunlar mesleği de bırakırım, memleketi de terk ederim” dedi.

Sözcü gazetesinin bugünkü (17 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan, “Paralel değilim, Türk milletinin hakimiyim” başlıklı haber şöyle:

Adana’da yasadışı dinlemelerin merkezi oldukları iddiasıyla tutuklanan ancak yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan 6 polise tahliye kararı veren Hakim Hacı Hüseyin Bolat SÖZCÜ’ye konuştu. Başbakan Erdoğan’ın, “Adana’da bir vatansever savcı çıktı. Hem casusluk faaliyetleri, hem de hukuksuz dinlemeler konusunda soruşturma başlattı. Zanlılar tutuklandı. Aradan birkaç gün geçmeden, paralel yapının yargıdaki uzantıları, talimat almışçasına zanlıları serbest bırakıyor” diye suçladığı hakim, “Paralel, üçgen, yamuk bilmem. Yedi sülalemi araştırsınlar o yapılanmayla (cemaati kastediyor) bir şey bulsunlar mesleği bırakırım. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin hakimiyim” dedi. Başbakan’a ‘Ağzı olan konuşuyor’ yanıtı veren Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bolat’ın SÖZCÜ’ye yaptığı çarpıcı açıklamalar şöyle:

 

‘Ben kararımla konuştum’

 

Ağzı olan konuşur: Tahliye olanların sayısı 6 değil talepte bulunan 5 memur. Konuşan konuşuyor. Hakimler, kararıyla konuşur. Ben de bunu yaptım. Kararımı verdim, dosya da benden çıktı. Beğenen lehinde konuşur beğenmeyen aleyhinde konuşur. Ben de bunu dedim, ağzı olan da konuşur. Büzmek gibi bir görevim de yok, yetkim de yok, imkanım da yok. Bu halk arasında konuşulan, öylesine denmiş bir laftır. Fakat bunu bazıları manşete çekti.

Mesleği bırakırım: Paraleldi, üçgendi, yamuktu bunu bilmem. Onunla ilgili (Cemaat) yedi sülalemde bir tane bulsunlar mesleği de bırakırım, memleketi de terk ederim. Zaten dosyam da ellerinde. Şimdiye kadar 8 kere çevirmişlerdir. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin hakimiyim. Kararlarımı buna göre veririm. Vicdanımın sesini dinleyip karar verdim. Zaten benim verdiğim karar da nihai karar değil. Asıl kararı bundan sonraki mahkemeler verecek.

 

‘Demirden korkmam’

 

Korkum yok: Bir yere tayin edilmekten korkmuyorum. Demirden korkan trene binmez. Kuştan korkan darı ekmez. Şimdiye kadar Muş, Tunceli, Şanlıurfa, Hakkari, Manisa’da görev yaptım. Nereye görev verirlerse gideriz.

 

ETİKETLER

hacı hüseyin bolatadanayasa dışı dinlemetelekulakoperasyontahliyeparalel yapıtayyip erdoğaniddiahaber

İlgili Haberler

6 polisin tahliye gerekçesi: Kaçacaklarına dair somut bulgu yok

Adana'daki yasadışı dinleme soruşturmasında polislerin tahliyesine karar veren mahkeme, 'tutuklamanın insan hak ve özgürlüklerine müdahale niteliği açıktır' dedi

Yasa dışı dinleme tahliyelerinde iki hâkim de ‘Kaçacaklarına dair somut bulgu yok’ dedi

Tutukluluğa itirazı 9.Asliye Ceza mahkemesine düşen Hasan Serçe’nin 5 polisten bir gün sonra tahliye edildiği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24