Başbakan'ın 'paralel' dediği hâkim: Paralel, üçgen bilmem, yedi sülalemi araştırın, cemaatçi çıkmaz

Adana’da yasadışı dinleme soruşturması kapsamında tutuklanan polislerden 5’ini “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle tahliye eden ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” mensubu olarak nitelendirdiği hakim Hacı Hüseyin Bolat, suçlamalara cevap verdi.

Bolat, “Mesleği bırakırım: Paraleldi, üçgendi, yamuktu bunu bilmem. Onunla ilgili (Gülen cemaati) yedi sülalemde bir tane bulsunlar mesleği de bırakırım, memleketi de terk ederim” dedi.

Sözcü gazetesinin bugünkü (17 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan, “Paralel değilim, Türk milletinin hakimiyim” başlıklı haber şöyle:

Adana’da yasadışı dinlemelerin merkezi oldukları iddiasıyla tutuklanan ancak yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan 6 polise tahliye kararı veren Hakim Hacı Hüseyin Bolat SÖZCÜ’ye konuştu. Başbakan Erdoğan’ın, “Adana’da bir vatansever savcı çıktı. Hem casusluk faaliyetleri, hem de hukuksuz dinlemeler konusunda soruşturma başlattı. Zanlılar tutuklandı. Aradan birkaç gün geçmeden, paralel yapının yargıdaki uzantıları, talimat almışçasına zanlıları serbest bırakıyor” diye suçladığı hakim, “Paralel, üçgen, yamuk bilmem. Yedi sülalemi araştırsınlar o yapılanmayla (cemaati kastediyor) bir şey bulsunlar mesleği bırakırım. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin hakimiyim” dedi. Başbakan’a ‘Ağzı olan konuşuyor’ yanıtı veren Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bolat’ın SÖZCÜ’ye yaptığı çarpıcı açıklamalar şöyle:

‘Ben kararımla konuştum’

Ağzı olan konuşur: Tahliye olanların sayısı 6 değil talepte bulunan 5 memur. Konuşan konuşuyor. Hakimler, kararıyla konuşur. Ben de bunu yaptım. Kararımı verdim, dosya da benden çıktı. Beğenen lehinde konuşur beğenmeyen aleyhinde konuşur. Ben de bunu dedim, ağzı olan da konuşur. Büzmek gibi bir görevim de yok, yetkim de yok, imkanım da yok. Bu halk arasında konuşulan, öylesine denmiş bir laftır. Fakat bunu bazıları manşete çekti.

Mesleği bırakırım: Paraleldi, üçgendi, yamuktu bunu bilmem. Onunla ilgili (Cemaat) yedi sülalemde bir tane bulsunlar mesleği de bırakırım, memleketi de terk ederim. Zaten dosyam da ellerinde. Şimdiye kadar 8 kere çevirmişlerdir. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin hakimiyim. Kararlarımı buna göre veririm. Vicdanımın sesini dinleyip karar verdim. Zaten benim verdiğim karar da nihai karar değil. Asıl kararı bundan sonraki mahkemeler verecek.

‘Demirden korkmam’

Korkum yok: Bir yere tayin edilmekten korkmuyorum. Demirden korkan trene binmez. Kuştan korkan darı ekmez. Şimdiye kadar Muş, Tunceli, Şanlıurfa, Hakkari, Manisa’da görev yaptım. Nereye görev verirlerse gideriz.