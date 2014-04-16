Yasa dışı dinleme tahliyelerinde iki hâkim de ‘Kaçacaklarına dair somut bulgu yok’ dedi

Arzu Yıldız\Ankara

Adana’da yasa dışı dinleme iddiasıyla tutuklanan 6 polisten Hasan Serçe isimli polis memurunun tahliye başvurusunun diğer 5 polisten sonra yapıldığı için 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildiği ortaya çıktı. Serçe’nin işlemlerini değerlendiren 9.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Vahit Baltacı’nın da Serçe’nin tahliye gerekçesini 8.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Hacı Hüseyin Bolat ile benzer şekilde verdiği öğrenildi. Hâkimin dosyada şüphelinin kaçma ve delil karatma ihtimaline karşı somut bir delil bulunmadığını belirtirken, tutuklamaların hak ve özgürlüklere müdahale niteliğinde olduğunun altı çizildi. Tutukluluğa itirazı 9.Asliye Ceza mahkemesine düşen Hasan Serçe’nin 5 polisten bir gün sonra tahliye edildiği öğrenildi.

8. Asliye Ceza Mahkemesinin şüpheli polisleri tahliye etmesinin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında durumu şu sözlerle eleştirmişti:

“Paralel yapının yargı mensupları tutuklu zanlıları serbest bırakıyor. Haklarında güçlü deliller bulunan zanlıları serbest bırakılması gerçekten düşündürücüdür.”

Başbakanın sözlerinin üzerine tahliye kararını veren hâkim Artı1 televizyonuna “Hâkimler kararıyla konuşur. Olması gereken buydu. Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin” sözleri ile yanıt vermişti. Tahliyelerle ilgili 9.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Vahit Baltacı’nın da aynı gerekçeyi göstermesi dikkat çekti.