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Politika

BAŞBAKAN'IN KONVOYUNDA YENİ UYGULAMA ANKARA (A.A)

18 Ekim 2010 20:22

-BAŞBAKAN'IN KONVOYUNDA YENİ UYGULAMA ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda yeni bir uygulama başlatılıyor.  Erdoğan'ı izleyen basın mensupları ve Başbakanlık resmi personeli artık Başbakanlık tarafından tahsis edilen iki minibüs ile konvoyda yer alacak. Başbakan Erdoğan'ın konvoyunda uygulanacak yeni takip modeli kapsamında kullanılacak minibüsler basına tanıtıldı. Kullanıma sunulacak bu minibüslerle birlikte, konvoydaki araç sayısı önemli oranda azalacak.  ''Emniyet ve güvenlik'' gerekçesiyle başlatılan bu uygulamayla birlikte, yüksek hızla Başbakan Erdoğan'ı takip eden basın araçlarının hız limitini aştıkları gerekçesiyle ceza almalarının da önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Basın mensuplarını taşıyacak olan Volkswagen marka 20 kişilik minibüs, Başbakan Erdoğan'ın ikameti ya da programının başladığı noktalardan itibaren konvoyda yer alacak.  Özel Kalem Müdürü ve danışmanları da makam araçları yerine, Volkswagen Transporter marka bir minibüsle Başbakan Erdoğan'a eşlik edecekler. İlk etapta sadece Ankara'da uygulanmasına başlanacak yeni konvoy modeli, zamanla diğer illerde de uygulanmaya başlanacak. Başbakanlık Basın Müşavirliği görevlisi Serkan Çekirdek, gazetecilere uygulama hakkında bilgi verirken, ''Başbakan'ın güvenlik tedbirleri kapsamında doğrudan aldığı bir karar olmasa da zaman içinde gelişen uygulamalar görüntü kirliliği yaratmaması açısından Başbakan'ın konvoyundaki araçların sayısının azaltılmasına karar verildi'' dedi. Zaman içinde konvoyda sıkıntıların yaşandığının görüldüğünü ifade eden Çekirdek, kazalara sebebiyete vermemek açısından Başbakan'ın danışmanları, özel kalemi dahil olmak üzere konvoydaki araç sayısının azaltılacağını söyledi. Basın mensuplarına kolaylık sağlaması açısından güvenlik tedbirleri kapsamında böyle bir karar alındığına işaret eden Çekirdek, özel araçların bundan sonra kesinlikle konvoya dahil edilmeyeceğini ifade etti.

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