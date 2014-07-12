T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Başbakan'ın gözlerine bakıp, ben Çapulcu Metin Arolat diye giriş yapıyorum'

Başbakan Erdoğan'ın 'Vizyon' toplantısına katılan Metin Arolat, gitme nedenlerini ve yaşadıklarını anlattı

12 Temmuz 2014 01:10

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Vizyon Belgesi toplantısına katılan Metin Arolat, twitter'dan bir açıklama yayınlayarak, gitme nedenlerini ve yaşadıklarını anlattı.

Twitter'daki kişisel sayfasına "Açıklama yapmam gerek sanırım.. Buyrun. Orada olma sebebim.." şeklinde tweet atan yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat, toplantıya katılma nedeni olarak, kafasındakileri Başbakan Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söylemek istediğini yazdı.

Arolat, yayınladığı uzun mesajda, Başbakan Erdoğan'a "Bizler, siz-biz diye ayrılmaya çalışıldıkça birbirimizi daha çok seviyoruz. Belki bilmiyorsunuzdur, belki yanınızdakiler size başka türlü aktarıyordur ama hala biz hala biziz. Siz dediklerinizde, biz dediklerinizde, başı açık olan da, kapalı olan da her zaman kopmadan biz olarak kalacağız" dediğini ve Başbakan'ın da gözlerine baktığını söyledi.

Metin Arolat'ın twitter'da yayınladığı mesajın tamamı şöyle:

 

ETİKETLER

metin arolatvizyon toplantısıbaşbakan erdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan'ın 'vizyon belgesi' toplantısına hangi ünlüler katıldı?

Başbakan Erdoğan’ın nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına dair taahhütlerinin yer aldığı 'vizyon belgesi'ne 15 ünlü isim davet edilmişti

'Vizyon' toplantısında Aysal ve Orman var, Aziz Yıldırım yok

Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye'nin Vizyon Belgesi'ni açıkladığı toplantıya Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katılırken, Aziz Yıldırım ise katılmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24