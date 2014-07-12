'Başbakan'ın gözlerine bakıp, ben Çapulcu Metin Arolat diye giriş yapıyorum'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Vizyon Belgesi toplantısına katılan Metin Arolat, twitter'dan bir açıklama yayınlayarak, gitme nedenlerini ve yaşadıklarını anlattı.

Twitter'daki kişisel sayfasına "Açıklama yapmam gerek sanırım.. Buyrun. Orada olma sebebim.." şeklinde tweet atan yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat, toplantıya katılma nedeni olarak, kafasındakileri Başbakan Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söylemek istediğini yazdı.

Arolat, yayınladığı uzun mesajda, Başbakan Erdoğan'a "Bizler, siz-biz diye ayrılmaya çalışıldıkça birbirimizi daha çok seviyoruz. Belki bilmiyorsunuzdur, belki yanınızdakiler size başka türlü aktarıyordur ama hala biz hala biziz. Siz dediklerinizde, biz dediklerinizde, başı açık olan da, kapalı olan da her zaman kopmadan biz olarak kalacağız" dediğini ve Başbakan'ın da gözlerine baktığını söyledi.

Metin Arolat'ın twitter'da yayınladığı mesajın tamamı şöyle: