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Erdoğan'ın 'vizyon belgesi' toplantısına hangi ünlüler katıldı?

Başbakan Erdoğan’ın nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına dair taahhütlerinin yer aldığı 'vizyon belgesi'ne 15 ünlü isim davet edilmişti

11 Temmuz 2014 18:53

AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Köşk adaylığı sürecinde açıklayacağı Vizyon belgesi toplantısına toplantısına davet edilen 15 ünlü isimden 10'u toplantıya katıldı. Toplantıya katılacağı yönünde haberler çıkan Sezen Aksu'nun salonda bulunduğuna dair şu ana kadar net bir bilgi gelmedi. Salonda sürprize yol açan ise Bülent Ersoy'un katılımı oldu.

Erdoğan’ın nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına dair taahhütlerinin yer aldığı 'vizyon belgesi'ni açıklama toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılıyor.

Toplantıya katılanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, sunucu Ece Erken ve Alişan gibi isimlerin yanı sıra Orhan Gencebay, Mustafa Sandal da bulunuyor.

Ece Erken, Alişan'la birlikte çektirdiği selfie fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta arka tarafta duran Yıldırım Demirören de dikkat çekti.

İşte o fotoğraf:

İşte katılan isimler

 

Toplantıya katılan ünlü sanatçıların arasında Orhan Gencebay, Mustafa Sandal, Hande Yener, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Kutsi, Tolgahan Sayışman, Şafak Sezer, Şahan Gökbakar, Hande Yener, Berksan, İsmail YK, İzzet Yıldızhan, Hidayet Türkoğlu, Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Emre Altuğ ve Alişan yer alıyor. 

Katılımcılar arasında en ilgi çeken ve sosyal medyada en konuşulan isim ise Bülent Ersoy oldu.

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