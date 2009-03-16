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Politika

Başbakan'ın bayraklı afişlerine yasaklama

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın başvurusu üzerine Erdoğan yakasında Türk Bayrağı rozeti bulunan afişlerine toplama kararı verildi.

16 Mart 2009 02:00

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın başvurusu üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in yakalarında Türk Bayrağı rozeti bulunan afişlerine toplama kararı verildi.


Billboardlarda yer alan Erdoğan'ın yakasında Türk Bayrağı rozetinin bulunduğu üzerinde `İşimiz hizmet, gücümüz millet. Her şey Türkiye için' yazılı afişler ile Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'nin adayı Asım Güzelbey'in yakasında Türk Bayrağı bulunan `Sen Gaziantepsin büyük düşün' sloganının yer aldığı afişlerin Seçim Yasası'nın 58'inci maddesine aykırı olduğuna ilişkin CHP İl Başkanlığı'nın başvurusu, merkez Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Seçim kurulları söz konusu afişlerin toplanması için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı'na yazılı talimat gönderdi. Bunun üzerine dün gece söz konusu afişler çıkarılarak yerlerine Erdoğan'ın yürürken, rozetsiz bir fotoğrafının bulunduğu afiş ile Asım Güzelbey'in rozetsiz aynı posterleri asıldı.

CHP İl Başkanı Avukat Hasan Öztürkmen, büyük afişlerin değiştirilmesine karşın orta refüj ve küçük ölçekli billboardlarda hala şikayete konu olan afişlerin asılı olduğunu belirterek, “Emniyete bu konuda bugün başvuruda bulunup, onların da kaldırılmasını isteyeceğiz. Hiç bir kişi ve kurum yasalara aykırı bir şey yapamaz'' dedi.

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