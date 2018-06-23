Başbakan'dan yabancı gözlemcilere: Marjinal siyasi yapının sözcüsü gibiler, seçimleri adam gibi izleyin

Başbakan Binali Yıldırım, seçim güvenliğine yönelik yaptığı açıklamada seçimleri izlemek için Türkiye’ye gelen yabancı gözlemcilere seslenerek “Gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin” dedi.

İzmir'de gazetecilere açıklama yapan Yıldırım gözlemciler için “Belirli marjinal siyasi yapının sözcüsü gibi davranıyorlar” ifadelerini kullandı. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Daha seçim olmadan seçim güvenliğinden bahsetmek Kılıçdaroğlu'na yakışır. Seçimin güven içinde geçmesi tedbirler alındı. Hükümetimiz gereken tedbirleri aylardır alıyor.”

"HDP, ittifakın gizli ortağı"

Dün Aydın'daki mitingin ardından İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçesinde partililere seslenen Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

-Biliyorsunuz adaylar meydanda dolaşıyor. 2 aydır dolaşıyorlar. Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi? Ne diyor meydanlarda 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?

-Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK ve FETÖ ile mücadele için ne yapacaklarını söylediklerini duydunuz mu? 4 parti ittifakı var ama bir de bunların gizli ittifakı var, gizli ortağı var. O da HDP'dir, PKK'dır. Türkiye'nin üzerinde bir plan oynanıyor, güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Amaç Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak. Bölgede istikrarsızlığı, ekonomik krizi, toplumsal krizi beraberinde getirmek.

"Siz anlamazsınız; mesele memleket meselesi ise bir Ali gider Binali gelir"

-Ben Başbakanlık koltuğumu kendi isteğim ile bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim. Ben koltuğu bırakmak için gece gündüz milletim ile konuşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki 'Biz bu Başbakanı anlayamıyoruz. Herkes koltuk kapmak için kavga ediyor, bu da koltuğu bırakmak için kendini parçalıyor' Siz anlamazsınız. Mesele memleket meselesi ise bir Ali gider Binali gelir.