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Dünya

Başbakan'dan ünlü aktöre: Sefilsin

Bütçe bakanı Jerome Cahuzac, Depardieu'nün kararına alaylı bir üslupla tepki gösterdi. Cahuzac, 'Kendisi büyük bir aktördür. Belçika sineması bundan çok kazanacaktır' dedi

12 Aralık 2012 15:13

Servet vergisinden kaçmak için ikâmetini Fransa'dan komşu Belçika'ya taşıyan Fransız aktör Gerard Depardieu, ülkesinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Fransa Başbakanı, Depardieu'nün vergiden kaçmasını "sefil bir davranış" olarak değerlendirdi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, Başbakan Jean-Marc Ayrault, bu sabah bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ünlü aktörün vergi mükellefi olarak Belçika'ya göç etmesini "sefil bir davranış" olarak tanımladı.

Fransa Başbakanı, vergiden kaçanların Fransız vatandaşlıklarının ellerinden alınması için bir milletvekili tarafından hazırlanan yasa teklifiyle ilgili soruya "Fransız olmak insanın ülkesini sevmesi ve eşitsizliklerin gerilemesine katkıda bulunması demektir. Ancak bu tür pek de vatansever olmayan davranışlara nadiren rastlanıyor. Yeni bir yasa oylatmaktansa bir dayanışma çağrısında bulunmayı tercih ederim" yanıtını verdi.

 

'Vatandaşlıktan atılsın'

 

İktidardaki Sosyalist Parti'nin milletvekillerinden Yann Galut, Depardieu'nün kararının ardından bir yasa teklifi hazırlayıp Meclise sunmuş ve yurtdışında yaşamaya başlayan Fransızların Fransa'da vergilerini ödememeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılmalarını önermişti. Sosyalist vekil vergi dolandırıcılığı ve vergiden kaçma nedeniyle Fransa'nın her yıl 30 ile 60 milyar Euro arasında kayba uğradığını hatırlatmıştı.

Kültür Bakanı Aurelie Filippetti ise ünlü aktörün vergi göçünü "benimsemediği" belirtip, "Sanatçıların olumlu ve vatandaş gibi davrandıklarını görmeyi tercih ederdim" dedi.

 

'Belçika sineması çok kazanacaktır'

 

Bütçe bakanı Jerome Cahuzac, Depardieu'nün kararına alaylı bir üslupla tepki gösterdi. Cahuzac, "Kendisi büyük bir aktördür. Belçika sineması bundan çok kazanacaktır. Herkes hürdür, yaptığı şey de yasaldır, Belçika sineması adına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, ünlü aktörün kararını "üzüntü verici" olarak yorumladı ve "Kendisi büyük bir sanatçıdır, tanırım, çok da severim, cömerttir ama böyle yaparak bu cömertliği göstermiyor, çok üzgünüm" dedi.

Fransa'nın muhafazakar kimliğiyle tanınan ünlü ses sanatçılarından Michel Sardou da Depardieu'nün vergi nedeniyle göç etmesini anlayamadığını belirtti ve "Kaçmak, yurtdışına gitmek bana göre değil, Memnun değilsen açarsın ağzını ve konuşursun" ifadeleriyle tepki gösterdi.
 

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