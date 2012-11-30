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Depardieu yine alkollü yakalandı

63 yaşındaki oyuncu, daha önce de birçok kez aşırı alkol alımından başını derde sokmuştu

30 Kasım 2012 12:28

Fransız oyuncusu Gerard Depardieu alkollü araç kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. 63 yaşındaki oyuncu, daha önce de birçok kez aşırı alkol alımından başını derde sokmuştu.
 
Polis yetkilileri, oyuncu Gerard Depardieu'nin Paris'in kuzey batısında alkollü olarak motosiklet kullandığını ve motosikletten düştüğünü belirterek ünlü oyuncunun gözaltına alındığını bildirdi.

63 yaşındaki oyuncu, daha önce de birçok kez aşırı alkol alımından başını derde sokmuştu.

Geçen yıl sarhoş olarak uçak içindeki koridorda idrarını yapması üzerine uçaktan çıkarılan Depardieu, 1998 yılında kanındaki alkol oranın yasal düzeyin 5 kat üzerinde olması nedeniyle motosikletiyle kaza geçirmiş, kolundan ve yüzünden yaralanmıştı.

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