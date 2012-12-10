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Yaşam

Depardieu Belçika'ya kaçtı

Depardieu için Fransa dışında bir ülkede vergi mükellefi olmak amacıyla kasım ayı başlarında Belçika'da ev satın aldığına dair haberler doğru çıktı

10 Aralık 2012 17:07

Fransız sinemasının en çok kazanan aktörlerinden biri olarak bilinen Gerard Depardieu, daha az gelir vergisi  ödemek amacıyla komşu Belçika'ya yerleşti.

Depardieu için Fransa dışında bir ülkede vergi mükellefi olmak amacıyla kasım ayı başlarında Belçika'da ev satın aldığına dair haberler doğru çıktı.

Fransız aktör Belçika'nın Fransa sınırındaki Nechin köyünde bir ev satın alarak, ikametini bu ülkeye taşıdı. Haber köyün belediye başkanı tarafından doğrulandı.

Köyün nüfusunun yüzde 27'sinin servet vergisinden kaçan zengin Fransızlardan oluştuğu belirtiliyor. Köyde ikâmet edenler arasında Fransa'nın ünlü hipermarketler zinciri Auchan'ın sahibi Mulliez ailesi de bulunuyor.

Varlıklı Fransız vatandaşlarının vergi mükellefi olarak Belçika'ya sığınmalarının üç temel gerekçesi bulunuyor. Bu gerekçelerin başında Belçika'da servet vergisinin bulunmaması ve miras vergisinin daha avantajlı olması geliyor. Varlıklı Fransızlar Belçika'yı aynı zamanda Fransızca konuşulan ve coğrafi olarak Fransa'ya yakın bir ülke olduğu için tercih ediyor.

Fransa'nın en zengin işadamlarından Bernard Arnault da bu yıl Eylül ayında Belçika vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunmuş, ancak bu girişimin vergi hesapları nedeniyle olduğuna dair Fransız medyasında çıkan haberleri yalanlamıştı.

Fransa mal varlığı 1 milyon 300 bin Euro'nun üstünde olan vergi mükelleflerine servet vergisi uyguluyor. (Kayhan Karaca/ntvmsnbc.com)

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