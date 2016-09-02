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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan'dan "Mister Gülen" diyen Hint gazeteciye: Terörist başı Mister olur mu?

"Mister falan değil. Terörist başı Mister olur mu? Nerede görülmüş? Adam şeytana pabucunu ters giydirmiş. Alçak..."

02 Eylül 2016 21:37

Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen "Türkiye iyi gelecek" konferansının basına kapalı bölümünde yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, kendisine Fethullah Gülen’le ilgili soru soran Hint gazetecinin "Mister Gülen" ifadesi kullanmasına tepki göstererek, "Mister Gülen’ dedin. Mister falan değil. Terörist başı Mister olur mu? Nerede görülmüş? Adam şeytana pabucunu ters giydirmiş. Onca insanın kanına girmiş. Alçak..." dedi.

Aynı gazetecinin Gülen hareketiyle Ak Parti iktidarının uzun yıllar bir arada olduğu eleştirisini hatırlatması üzerine de Başbakan Yıldırım, "Şimdi demek istiyorsun ki, ’10 sene yanınızda dolaştı bu adamlar. Niye birden bire bunlar terörist oldu’". Eleştirebilirsin ama, suç işlemeyinceye kadar herkes masumdur. Suç işleyince kanunlar işliyor. Senle beraber gidiyoruz. Senle arkadaş olduk. Yolda birden elime kelepçelemeye kalkıyorsun. Genelkurmay Başkanının yanında 10 senedir duruyor adam. Bir tek yatakları ayrı. Özel yaveri, en yakın adamı. O zaman Genelkurmay Başkanını mı suçlayacağız? Kapalı kutu, ilkeleri yok. Kayıtları yok. Senin, benim gibi görünüyor. Yaptılar yaptılar, tökezlediler. Hataları meydana çıktı. Bu küresel bir örgüt. Bütün ülkeler için bu tehdittir. Biz bütün ülkeleri uyarıyoruz. Bizim canımız yandı. Sizin de canınız yanmasın..." diye konuştu.

SUÇ İŞLEMEDİYSE ZATEN ORTAYA ÇIKAR

Yine bir yabancı gazetecinin HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaşhakkında açılan davayı hatırlatması ve tutuklu gazetecilerin durumunu sorması üzerine Başbakanı Binali Yıldırım şu yanıtı verdi:

"Arkadaş her vatandaş, ister milletvekiliolsun, ister sade vatandaş olsun, Türkiyebir hukuk devleti. Herkes hukuk devletinin gereklerini yerine getirmek zorunda. Terör örgütüne aleni destek olmak Türkiye’de suçtur. Milletvekili olsa da suç, vatandaş olsa da suç. Yargı mensupları, kanunları biliyor. Kanunlara göre, kim suç işliyor, işlemiyor, onu da takip ediyor. Bu arkadaşımız hakkında da bir soruşturma başlatmış. Suç işlemediyse zaten ortaya çıkar..."

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