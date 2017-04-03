Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' yanıtı: İddianı ispatla mükellefsin

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "Kontrollü bir darbe girişimiydi" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Böyle bir iddiayı ortaya koyan ispatla mükelleftir" yanıtını verdi.

Yıldırım, "Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'na da tepki göstererek, "Alçak, kimsin sen Türk milletine hakaret ediyorsun. Haddini bil" diye konuştu.

CHP'li Bozkurt hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan (TCK 216) soruşturma başlatılmıştı.

Ankara'da İvedik OSB'de sanayi esnafıyla buluşmasında konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu şehitlerimize karşı hakaret değil mi, onların yakınlarına karşı, acılarını incitmek değil mi? Gazilerimize karşı yapılan hadsizlik değil mi? Birileri bunu özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar, tanklar milletin üzerine ateş açtı. Böyle bir iddiayı ortaya koyan ispatla mükelleftir. Bu millet bir destan yazmıştır.

"FETÖ'ye karşı zaafın mı var?"

Dünyaya örnek oldu. Siz kalkıp, "E saat 9'da darbe mi olur?" Sana sorsunlardı saatini. Şu kepazeliğe bak. Türkiye uçurumun kenarından dönmüş. 15 Temmuz acaba darbe miydi, değil miydi, hiç yeri zamanı olmayan bir konuyu gündeme getiriyor. Sıradan biri değil, Türkiye'nin anamuhalefet partisinin lideri. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de öyle söylüyor. Senin onlardan farkın ne? Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak. Onlara karşı bir gebeliğin mi var, zaafın mı var? 15 Temmuz'u unuttu adam. Yok.

"Alçak, kimsin sen

Türk milletine hakaret ediyorsun"

Kardeşim bu millete bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Bir tane densiz milletvekili de çıkmış, "Efendim evet çıkarsa, nasıl Amasya'ya gittik, Sivas'a gittik, bunları denize dökeceğiz" diyor. Alçak, kimsin sen Türk milletine hakaret ediyorsun. Haddini bil. Bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp bu milleti tehdit etmek, denize dökmekle bu milleti itham etmek senin ne haddine? Artık milletin kafası netleşti, millet kararı verdi, hırçınlık başladı. Vitesten attılar. Gelir millete toslarsınız, dersinizi alırsınız. Akıllı olun, sakin olun. Milletin kararına boynunuzu eğin. Ama bunların kafalarında hep vesayet var. Milletin iradesi dışında bir şeyler olabilir mi? Bir karambol olur, bize de bir şeyler düşer mi?

"Çözüm mözüm yok kardeşim"

Bana diyorlar ki, 'çözüm.' Çözüm mözüm yok kardeşim. Çözüm, ay yıldızlı bayrak. Bu bayrağın altında 80 milyon yaşayacak, o kadar basit. O alçak örgütleri milletle aramızdan atacağız."

"CHP kuzu taktiği yapıyor;

kızmıyor, cevap vermiyor..."

Gece gündüz çalıştık, MHP ile birlikte müzakere ederek yaptık. Mecliste bir ay konuşuldu, her detay konuşuldu. CHP, orada konuşmak yerine yumrukları konuşturdu, kürsüleri işgal etti. Şimdi de meydanlarda kuzu taktiği yapıyor. Kızmıyor, cevap vermiyor, unutturmaya çalışıyor. Eski sicilini düzeltmeye çalışıyor. Hani sicil affı geliyor ya. Sicil affını 16 Nisan'dan sonra yapacağız CHP'ye. Biraz daha takip edelim, bu iyi halini biraz daha izleyelim.