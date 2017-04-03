Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir, elimizde dosya var; iktidarda 120-180 ByLock'çu var!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü bir darbe girişimi olduğunu" iddia ederek, "Elimizde bununla ilgili dosya var" dedi.

İstanbul'da televizyon kanallarının temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "darbe girişiminin siyasi ayağı olduğu" iddiasını sürdürerek, "İktidarda 120-180 ByLock'çu var" ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre "ByLock'çular seçilerek savcılara gönderiliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "ByLock'çu milletvekillerini neden koruyorsunuz?" diye sordu.

"Bank Asya'nın önünden geçeni

bile tutuklarken FETÖ'cü diye..."

"Bunun olduğu biliniyor ve bu ByLock'çular açıklanmalı. Bu isimlerin listesi hükümette var ve bu ısrarla açıklanmıyor" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Savcılıklara bu isimler seçilerek gönderiliyor, suçluyu korumak suçtur. Gizleniyorsa hangi gerekçeyle gizleniyor. Bunun açıklanması lazım. Kendi içlerindeki ByLock'çuları saklıyorlar bu nedenle gizliyorlar. Bank Asya'nın önünden geçeni bile tutuklarken FETÖ'cü diye ByLock kullanan bu isimlerin bu milletvekillerinin korunması kabul edilemez."

Kılıçdaroğlu, "Binali Yıldırım'ın listeleri elinde tutan güvenlik birimlerini arayıp bu listeleri bana getirin demesi gerekir" dedi.

"Sizde bir liste var mı" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.

"Önceden bu darbeden

haberleri olduğu anlamına geliyor"

"Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu geliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "9.30'da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Hangi ifadeler bu kanınızı güçlendirdi?" sorusuna "Onla ilgili özel bir dosya hazırladım. Daha sonra bu özel dosyaları aktarabileceğim bir toplantı yapabilirim. Bugünün konusu bu değil. Biz ayrıntılı olarak referandum konuşalım" yanıtını verdi.

"Adil Öksüz'ün kullandığı GPS cihazı..."

"Biz Adil Öksüz adını dile getirmeden önce kimse bu ismi dile getirmedi" diyen Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüz'ün kullandığı GPS cihazı hangi devlet kurumu tarafından ithal edilmiştir bu açıklanmalı." ifadesini kullandı.

"Ciddi bir gizli 'hayır'cı kitle var"

Referandum konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, anket yaptırmadıklarını alandan izlenim edindiklerini ifade ederek, "Ciddi bir gizli 'hayır'cı kitle var. Bu kitle baskılar nedeniyle evet oyu vereceğini açıklıyor ama sandığa gittiğinde hayır oyu verecek. Sonuçta bir anayasa değişikliği oylanacak seçim değil. Seçmenlerin buna göre oy vermesini istiyorum. Bir partinin mutfağında hazırlanan bir anayasa toplumun anayasası olamaz. Kanaatim hayır çıkacağı yönünde" değerlendirmesini yaptı.

AKP, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını mahkemeye taşıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin yargıya taşınacağını belirten AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Kemal Kılıçdaroğlu ile mahkemede hesaplaşacağız” diyerek, şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ‘Hayır’cı cephe iftira kampanyalarına devam ediyor. Yalan kampanyalarının yanına şimdi bir de iftira eklendi. Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun basın mensuplarıyla yaptığı toplantıdaki, ‘AK Parti içerisinde 120 ile 180 arasındaki milletvekili Bylockçu’ ifadeleri ahlaka sığmayan bir açıklamadır. ‘Evet’in artması Kılıçdaroğlu’nun vücut kimyasını bozmuş. Kılıçdaroğlu bir iftirada bulunmuştur. Ak Parti içerisinde Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi Bylockçular olsaydı Anayasa 339 oyla kabul edilir miydi? Acaba CHP Meclis’te Anayasa’ya ‘Evet’ oyu verdi?”