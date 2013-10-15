'Başbakan'dan harçlık alan muhabir, medyanın geldiği hali ortaya koyuyor'

CHP'li Vekil Muharrem İnce, Yalova Valiliği'nce Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Bayramlaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, bayram namazı çıkışında açıklama yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan TGRT muhabiri Sultan Akten'in bayram harçlığı istemesini eleştirerek, "Yandaş, yağcı medyayı biliyorduk ama Başbakan'dan harçlık isteyen medyayı ilk kez gördük. Bir muhabir bir Başbakan'dan bayram harçlığı istiyor. İşte böyle patronlara böyle muhabir olur. Böyle başa, böyle tarak. Böyle patrona böyle muhabir olur. Kamu bankalarından aldıkları ihaleleri, iş takiplerini, medya patronlarının devletle iç içe olma durumunu, hükümetle bu kadar kucak kucağa olma durumunu tartışmıyoruz ama muhabiri tartışıyoruz. Bence o muhabir de öyle patronların muhabiri olur. Oraya görev yapmaya, haber yapmaya gitmiş bir muhabir Başbakandan harçlık isteyebiliyorsa, Türkiye'de medyanın geldiği durumu çok net şekilde ortaya koyuyor bu" diye konuştu.

'Ben partimin askeriyim'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soruya karşılık da İnce şöyle konuştu:

"Ben partimin askeriyim. Ben CHP'nin neferiyim. Bana hangi cephede savaş derlerse, ben orada savaşırım. Sadece cepheler, siperler değişir. Şu anda partinin grup başkanvekilliğini yapıyorum. Parlamentoda savaşıyorum. 'Savaşıyorum' sözümü tırnak içerisinde söylüyorum ama parti kararını değiştirir beni başka bir cepheye sürerse ben orada da hazırım. Bu hangi görev olursa olsun. Belediye meclis üyeliği, muhtarlık, milletvekilliği hiç fark etmez. Fakat benim böyle bir talebim yok. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Benim böyle bir talebim yok."

'Çocuk işçilik Türkiye'nin kanayan yarasıdır'

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki ziyaretinde ayakkabısını bir çocuğun boyamasıyla ilgili de konuşan İnce, şunları söyledi:

"10 yaşındaki çocuğun Sağlık Bakanının ayakkabılarının boyaması var. Biliyorsunuz geçmişte böyle bir çocuk Sayın Oktay Vural'ın ayakkabılarını boyamıştı. O zaman Nimet Çubukçu demediğini bırakmamıştı. Çok ağır sözler etmişti. Acaba aynı Nimet Hanım Sağlık Bakanına ne diyecek? Doğrusu bunu merak ediyorum. Yani çocuk işçilik Türkiye'nin kanayan bir yarasıdır. Eğer bayramda bile 10 yaşındaki çocuklar çalışmak zorunda kalıyorsa Türkiye'nin ne halde olduğunun açık göstergesidir bunlar. Bakalım Oktay Vural'a gösterdikleri tepkinin ne kadarını Sağlık Bakanı'na gösterecekler doğrusu merak ediyorum."

'Kısa dönem askerliğin de kısaltılması lazım'

Askerlik süresinin 12 aya düşürülmesiyle ilgili de konuşan İnce, "Uzun dönem askerlik yapanların askerliğinin 12 aya düşürülmesi olumlu bir gelişme. Biz de destekliyoruz bunu. Fakat kısa dönem yapanlara da bir indirim olması lazım. Onlara haksızlık oluyor. Manisa Milletvekilimiz Hasan Ören bu konuda bir kanun teklif verdi. Aynı oranda onların da askerlik sürelerinin düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.