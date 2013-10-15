Gazetecinin, Erdoğan'dan aldığı bayram harçlığı Twitter'da tartışılıyor

Bayram namazını İstanbul’daki Mimar Sinan Camisi'nde kılan Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisinden bayram harçlığı isteyen TGRT muhabiri Sultan Akten’e cebinden çıkardığı 200 lirayı verdi. Gazetecinin Başbakan'dan harçlık alması özellikle sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Erdoğan, yaklaşık iki saat sonra camiden ayrıldı. Başbakan Erdoğan, namaz çıkışında kendisine el sallayanlara, "sağolun" diyerek karşılık verdi.

Harçlık istedi

Cami önünde soruları yanıtlayan Erdoğan’a bir gazeteciden şaşırtan talep geldi.

Söz alan TGRT muhabiri Sultan Akten, “Anne ve babayla bayramlaşmadık. İlk bayramlaşmamı sizinle yapmak, babamın yerine bayram harçlığımı sizden almak istiyorum. Babam burada yok ama devlet baba var” şeklinde konuştu.



“Çok para yoksa ne yapacağım” diyerek cebinden bir miktar para çıkaran Başbakan Erdoğan, parayı gazeteciye verdi.

“Bayramınız mübarek olsun” diyen Erdoğan, bayram harçlığına ilişkin olarak gazetecilere dönerek “Hepinizin adına” dedi.

Başbakan Erdoğan'ın muhabir Sultan Akten'e 200 lira bayram harçlığı verdiği öğrenildi.

'Harçlık almazsam sultan değilim'

Bu arada, gazeteci Sultan Akten’in, harçlık isteyeceğini dün sosyal paylaşım sitesine yazdığı ortaya çıktı.

Akten, Twitter’a yazdığı mesajda “Sabah 6 da Başbakan'ın evinin önünde olucam. Madem 5' te kalkıcam, Başbakan'dan bayram harçlığı almazsam Sultan değilim:)” ifadelerini kullandığı görüldü.

Kendini savundu

Öte yandan, Başbakan’dan harçlık alması nedeniyle meslektaşları tarafından eleştirilen TGRT muhabiri, kendisini savundu.

Sultan Akten, şöyle bir tweet attı:

“Basbakan dan harçlık aldığım için Yandaş diyenler olmuş. kendime bile muhalifim ben arkadaslar;) habere magazin de dahildir ben isimi yaptım!!”

Akten Twitter'dan Başbakan Erdoğan'ın verdiği harçlığı böyle gösterdi:

ÇGD'den muhabire kınama

Çağdaş Gazeteciler Derneği Merkez Yönetim Kurulu, TGRT muhabirinin Başbakan Erdoğan’dan bayram namazı çıkışında "Devlet Baba" sözleri ile bayram harçlığı almasına tepki göstererek, “Erdoğan'ın verdiği harçlığı alan gazeteci, gazetecilik mesleğinin mezar taşı olmuştur. Hem söz konusu muhabiri, hem de Başbakan’ı bu kabul edilemez tavırları nedeniyle esefle kınıyoruz” dedi.

ÇGD’nin konu ile ilgili olarak yaptığı basın açıklaması şöyle:



Mesleğe ihanettir



TGRT muhabiri Sultan Akten’in Başbakan’a “Devlet Baba” demesi ve ondan bayram harçlığı dilenmesi, yaptığı mesleğin gerekleriyle hiç tanışmamış olduğunu göstermektedir. Başbakan’ın verdiği “harçlığı” alan gazeteci, mezarı kazılan gazetecilik mesleğinin mezar taşı olmuştur.

Onlarca meslektaşı düşünceleri nedeniyle cezaevlerindeyken, bine yakın öğrenci hapishanelere tıkılmışken, ülkede uluslararası komplolarla savaş çığırtkanlığı yapılıyorken, görevleri başındaki gazeteciler polis şiddetinin en kötüsüne maruz kalıyorken bir gazeteci Başbakan’dan bayram harçlığı alıyorsa, bunun adı cehalet, bunun adı rezalet, bunun adı mesleğe ihanettir.

Bu olayın haberini “harçlığı kaptı”, “gazeteciden Başbakan’a bayram sürprizi” gibi ifadelerle veren basın kuruluşları da bu rezaletin ortağıdır.

Basın tarihine “Abdülhamit dönemini aratan” bir dönem olarak geçecek olan AKP iktidarı döneminin yarattığı gazetecilik budur. Bu gazeteciliğin bizim mesleğimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Dünyanın en saygın mesleği iktidarların ayakları altında olması yetmiyormuş gibi kendini o ayakların altına gönüllülükle atan gazetecilerin varlığı, mücadelemizin kimlere rağmen sürmesi gerektiğini de göstermiştir.



Esefle kınıyoruz



Meslektaşlarımızı da bu ilkeler etrafında örgütlenmeye; iktidarın ve iktidarın gazetecilerinin saldırılarına karşı mesleklerini, haklarını savunmaya çağırıyoruz.

Hem söz konusu muhabiri hem de Başbakan’ı bu kabul edilemez tavırları nedeniyle esefle kınıyoruz. Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, öldürülen mesleğimizin evrensel ilkelerini savunmaya devam edeceğimizi bir kez de bu vesileyle tekrarlıyoruz.

Gazetecilerden Twitter’da tepki

Zafer Arapkirli: Başbakandan harçlık alandan da, talimat alandan da, icazet alandan da, yanak alandan da söz ederken, lütfen "gazeteci" sıfatını kullanmayın..

Kadri Gürsel: AKP iktidarı gazeteci istemez; gazeteci kisvesinde hizmetkar ister. Onlar da bayramda büyüklerinden harçlık ister

İrfan Değirmenci: 10 yaşındaki çocuğa ayakkabı tozu aldıran siyasetçiden de, siyasetçiden harçlık isteyen gazeteciden de utandım...Allah affetsin!

Özge Mumcu: Başbakandan harçlık isteyen ve alan muhabir, medya ile iktidar ilişki düzeyini gösteren bir durumun temsilcisi.

Burcu Karakaş: Biz babamızdan para istemeye utanır, isteyeceğimiz zaman yere bakardık. 'Gazeteci' gitmiş Başbakan'dan kahkahalar eşliğinde 'harçlık' alıyor

Barış Terkoğlu: Bugün yandaş muhabire harçlık veren iktidar partisi yöneticileri dün hangi medya patronunu arayıp tehdit ettiler manşetlere bakın anlarsınız

Fatma Çözen: Başbakan'ın bayramını kutlamak tamam da. harçlık istemek neyin nesi. gazeteci haber aktöründen harçlık ister mi? bu ne tuhaflık.

Kemal Göktaş: Başbakandan bayram harçlığı isteyen ve alan muhabir... bayram tadımızı kaçırdın. O harçlık dünyanın en tatlı şeylerindendi..

Gülsen Solaker: Bugün harçlık isteyen, yarın neler yapmaz!!!

Esra Alus: TGRT yönetiminden hala bir açıklama gelmedi. Acaba onlar da utandı da yerin dibine mi girdi.

Yıldız Yazıcıoğlu: Başbakan ile bayramlaşmaya, #bayram çikolatası ikramına, hatıra fotoğrafı çektirmeye evet ama el öpüp harçlık alan #gazeteci mi?

İsmail Saymaz: Gazetecilik meslek ilkeleri diyorsun; türk örf ve ananeleri diyor. oysa harçlık bile böyle istenmez.

Can Mumay: Tüm gazetecilere bayram harçlığı verse ya.

Nevşin Mengü: Kazık kadar adam başbakan'a bana harçlık ver der mi yahu, bırak gazeteciliğini