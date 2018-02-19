Başbakan'dan "Deniz Yücel'in tahliyesi için gizli görüşmeler yapıldı" iddiasına ilişkin açıklama

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'un haberinde Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin olarak yer alan, "Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iki gizli görüşme gerçekleştirdiği" iddialarına, "Bütün bu tezviratları, hükümetler arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesinden rahatsız olan çevreler çıkarıyor" dediğini aktardı.

Yıldırım'ın, "Medya, birtakım sol siyaset ve sivil toplum örgütleri üzerinden üretiliyor. PKK'lılar burada aktif rol oynuyor" dediğini belirten Müderrisoğlu, Başbakan'ın açıklamasının devamında şunları kaydettiğini yazdı:

"İlişkileri müspet yönde etkileyecek bu durumu baltalamak için gayret ediyorlar. Olayı böyle görmek lazım. Almanya ile Türkiye arasında bir tane bu adamdan başka bir mesele yok mu yani?"

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek", "terör örgütü propagandası yapmak" iddialarıyla Türkiye'de bir yıldır tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in, Başbakan Binali Yıldırım ile Alman mevkidaşı Angela Merkel arasındaki görüşmeden bir gün sonra tahliye edilmesi, Alman basınında geniş yer buldu. "Hukukun değil, diplomasinin zaferi" manşetiyle çıkan Süddeutsche Zeitung'un haberinde, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iki gizli görüşme gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.

TIKLAYIN - Alman basını: Deniz Yücel için Erdoğan'la iki gizli görüşme yapıldı

Okan Müderrisoğlu'nun, "Fırat'ın doğusu batısı diye pazarlık olmaz" başlığıyla (19 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Başbakan Binalı Yıldırım: Tehdit neredeyse orada biz olacağız. Gittikleri yere kadar askerimiz enselerinde olacak ve gereğini yapacak

ABD ile Menbiç gerilimi:

"Irak ve Suriye topraklarında Türkiye'ye karşı bir terör oluşumuna müsamahamız yok. Bunun, Fırat'ın doğusu batısı diye pazarlığı da olmaz. YPG nereye giderse gitsin askerimiz ensesinde olacak"

Avrupa'da YPG-PKK oyunu:

"PKK ismi eskidi. Birçok ülkede terör örgütü olarak tanındı. Şimdi taktik yapıyorlar. Demokratik oluşum filan... Yersen. Biz bunları biliyoruz, hangi kılığa girerlerse girsinler bunlar sızma terörist"

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan ve bazı Alman parlamenterlerin provokatif sorularına açık ve net cevaplar veren Başbakan Binalı Yıldırım, dönüş yolunda Türk-Amerikan ve Türk-Alman ilişkileri ile ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşmelerde kararlaştırılan mekanizma nasıl işleyecek?

Mekanizma üçlü olacak. Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ve istihbarat teşkilatı başkanları yakın çalışacaklar. PKK'nın Kuzey Irak'ta yapmaya çalıştığı sözde terör devleti kurma hevesinin bu sefer başka bir isimle Suriye'de gerçekleşmemesi lazım. Menbiç ile ilgili çalışmalar karşılıklı görüşmelerde bir noktaya gelecek. Duruşumuz çok net. Kararlılığımızda tereddüt yok. Suriye sınırının neresinde olursa olsun Türkiye'nin milli güvenliğine, toprak bütünlüğüne yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etme sorumluluğumuz mevcut.

Terör örgütü YPG Menbiç'tençıkarsa mesele bitiyor mu?

O, bir adımdır. Burnumuzun dibinde hem de Arap nüfusun bu kadar yoğun olduğu bir yerde, onların tepesine çökmüş bir terör örgütü var. Bu bizim için tehdit. ABD'liler de onların yanında. O bir kere atılması gereken bir adımdır. Irak ve Suriye topraklarında Türkiye'yekarşı bir terör oluşumuna müsamahamız yok. Bunun, Fırat'ın doğusu batısı diye pazarlığı da olmaz. Tehdit neredeyse orada biz olacağız. Nereye giderseler gitsinler. Gittikleri yere kadar askerimiz enselerinde olacak ve gereğini yapacak.

YPG ile PKK'yı ayrıştırma girişimleri var...

PKK ismi eskidi. Birçok ülkede terör örgütü olarak tanındı. Şimdi bir taktik yapıyorlar. Demokratik oluşum filan... Yersen. Biz bunları biliyoruz, hangi kılığa girerlerse girsinler bunlar sızma terörist.

Kandil'e Irak'la ortak operasyon konuşuluyordu?

Gerek Kandil gerek başka yerlerdeki mücadeleye kapasitemiz yeterli, rahatlıkla yapabiliriz, sıkıntı yok.

Kuzey Irak'taki terör hedeflerine sadece hava harekât mı sürecek?

Gerekirse hava, gerekirse kara. Şartlar neyi gerektiriyorsa o. Buna hakkımız da var. Irak'ın da itirazı söz konusu değil.

Baykal'ı ziyaret etmek istedik

Sayın Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Münih'te sizinle görüşmeye geldi...

Sağ olsun kızı zahmet etti geldi, sağlığı hakkında bilgi verdi. Ziyaret etmek istedik ama doktorlar enfeksiyon riski nedeni ile uygun bulmamış. 'Burada daha fazla durmaya niyetimiz yok, yakında döneceğiz' dedi.

Öksüz gündemden düşmüş değil

Merkel'le görüşmede Adil Öksüz konusu gündeme geldi mi?

Adil Öksüz, bir FETÖ terör elemanı. Yurtdışında olduğunu biliyoruz. Polisimiz, istihbarat örgütümüz bunu ülkemize getirmenin yolunu aramaya devam edecek. 'Filan yerde görüldü' diye ihbarlar geliyor. Bu konu gündemden düşmüş değil. Kendilerine (Merkel), 'Bu veya diğer FETÖ örgüt elemanları konusunda destek olursanız memnun oluruz' dedik. Almanya son zamanlarda bölücü terör örgütüne karşı tutumunu sertleştirdi. Bu olumlu gelişme. Aynı şeyi FETÖ teröristlerine karşı da yapmasını bekliyoruz.

Deniz Yücel yorumu

Deniz Yücel'in tahliyesinin arkasında gizli görüşme trafiği olduğu iddia edildi...

Bütün bu tezviratları, hükümetler arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesinden rahatsız olan çevreler çıkarıyor. Medya, birtakım sol siyaset ve sivil toplum örgütleri üzerinden üretiliyor. PKK'lılar burada aktif rol oynuyor. İlişkileri müspet yönde etkileyecek bu durumu baltalamak için gayret ediyorlar. Olayı böyle görmek lazım. Almanya ile Türkiye arasında bir tane bu adamdan başka bir mesele yok mu yani?