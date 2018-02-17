Alman basını: Deniz Yücel için Erdoğan'la iki gizli görüşme yapıldı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek", "terör örgütü propagandası yapmak" iddialarıyla Türkiye'de bir yıldır tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in, Başbakan Binali Yıldırım ile Alman mevkidaşı Angela Merkel arasındaki görüşmeden bir gün sonra tahliye edilmesi, Alman basınında geniş yer buldu. "Hukukun değil, diplomasinin zaferi" manşetiyle çıkan Süddeutsche Zeitung'un haberinde, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iki gizli görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Evrensel'in çevirisine göre, "Gabriel Yücel olayında nasıl arabuluculuk yaptı" başlığıyla yayımlanan haberde şu iddialar yer aldı:

"İlk görüşme Papa'dan önce, Roma'da yapıldı"

Gabriel geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iki kez gizlice bir araya geldi. İlk görüşme, Erdoğan’ın Vatikan ziyareti sırasında, Roma’da yapıldı. Almanya’dan sessizce Roma’ya geçen Gabriel, Erdoğan’ın kaldığı otele gece giderek kendisiyle görüştü. Erdoğan ertesi sabah Papa ile biraraya geldikten sonra Türkiye’ye döndü.

"Gabriel, Roma'da normalleşme sözü verdi"

Roma’daki görüşmede Gabriel’in Erdoğan’a, Deniz Yücel’in serbest bırakılması durumunda Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşeceğine dair söz verdiği ifade ediliyor.

Ancak habere göre, Türkiye tarafı daha sonra ayrıntıları görüşmek üzere Gabriel’i İstanbul’a davet etti. Bu kez şubat ayının ikinci haftasında gizlice İstanbul’a gelen Gabriel, Erdoğan ile bir kez daha bir araya geldi. Görüşmede, Deniz Yücel’in serbest bırakılması durumunda atılacak adımların ayrıntıları ele alındı. Süddeutsche Zeitung’daki haberde, bu görüşmenin ardından Deniz Yücel’in serbest bırakılması için Türkiye tarafından adımların atılmaya başlandığı belirtildi.

İstanbul'da kalmasına izin verilmedi

Gazetenin haberine göre, Deniz Yücel bırakıldıktan sonra eşiyle birlikte bir kaç gün İstanbul’da kalmak, evini toparlamak istiyordu. Ancak bu yeniden gözaltına alınma riski doğurabileceği gerekçesiyle kabul edilmedi. Özellikle Türk tarafının ülkede yeni bir tartışmaya yol açacağından ötürü Yücel’in kalmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. Deniz Yücel’in serbest bırakıldığı gün Gabriel’in özellikle yetkili mahkemeye teşekkür etmesinin de, süreci hızlandırmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Deniz Yücel’in ifadesi görüntülü sistemle alınarak serbest bırakılmasına karar verildi.