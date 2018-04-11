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Başbakan'dan ABD ve Rusya'ya: Sokak kabadayısı gibi kavga ediyorlar

"Sonucu sivil insanlar ödüyor"

11 Nisan 2018 18:58

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan Rusya'ya yönelik olarak söylediği "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın" sözlerinden sonra başlayan tartışmaya katıldı. Yıldırım, "Birbirlerini tehdit ediyorlar! 'Benim daha iyi füzem var' diğeri diyor 'Benim daha iyi füzem var.' Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar" dedi.

TIKLAYIN: Trump: Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek; kendi halkını öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın

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Yıldırım'ın ABD-Rusya gerilimine ilişkin olarak WOW Hotel Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"nde şöyle konuştu:

 "Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, Birleşmiş Milletlerin daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne; tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır."

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