Başbakan'dan Adana'daki polislere tahliye kararı veren hâkime: Haddini bil

Adana’da yasadışı dinleme soruşturması kapsamında tutuklanan 6 polisten 5’inin “kaçacaklarına dair somut bulgu bulunmadığı” gerekçesiyle tahliye edilmesine karar veren hakim Hacı Hüseyin Bolat’ı isim vermeden eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Adana’daki soruşturmada olanlar ortada. Yargı mensubu sokağa çıkıp konuşmaz, yargı mensubu kararlarıyla konuşur. Bunların önce haddini bilmesi lazım. Yasama, yürütme, yargı erkelerin eşitliği diyeceksin. Sonra da kendisini yasamanın üstünde varsa yoksa benim diyeceksin” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın paralel yapı mensubu dediği hâkim bu iddiaya ne cevap vermişti?

Muhalefetin seçim sürecindeki politikasını da eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “MHP Genel Başkanı gündemi farklı yere çekerek 30 Mart öncesini, unutturmaya çalışıyor. ‘Başbakan kaçacak, Malezya’ya Sudan’a gidecek’ diyorlardı. E ne oldu? Dün akşam Malezya Başbakanı buradaydı. Beraber yemek yedik. O koltukları terk etmesi gerekenler CHP ve MHP’nin genel başkanıdır. Ama yapamazlar. MHP’nin genel başkanı 16-17 yıldır sürekli yeniliyor” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

45-50 bandında oluruz demiştik, oldu

Cumhuriyet tarihinin en zorlu seçimlerinden birini geride bıraktık.

Kamuoyu yoklamaları, anketler, araştırmalar, raporlar 30 Mart’ta Ak Parti’nin üstünlük sağlayacağını gösteriyor. AK Parti’nin zaferle çıkacağını anlayan çevreler ittifak yaparak engellemeye çalıştılar.

Bu işi iftira kampanyaları ile yürütmek bunların en önemli meziyeti oldu. Bizler de bilimsel çerçevede, kamuoyu çalışmalarından en ince teferruatlarına kadar adeta şehirlerimizin röntgenini çektik. Seçime girerken 30 Mart’ın neticesini görür gibiydik.

TV programlarında hep söyledik. 45-50 bandında bir yere otururuz dedik. 45,5 buçukla seçimi neticelendirmiş olduk.

İşi şansa bırakmak istemediler. Gözleri dönmüş bir şekilde saldırı başlattılar. AK Parti’yi yüzde 30’un altına nasıl düşürürüz diye. Her yönden taarruz ettiler. Sınır, ilke tanımadılar, insani, ahlaki değerleri, onur haysiyeti şerefi kaale almadılar.

Harp hiledir ama hile namertlik değildir

Anadolu’da bir söz vardır. Allah düşmanın bile şereflisini versin.

Öyle düşmanlarla mücadele ettik ki maalesef şeref yoksunuydu. Savaşta bile yapılamayacak şeyler vardır.

İnsanların ırzlarına, namuslarına, iffetlerine dokunulmaz. İnsanların mahremlerine girilmez.

Savunmasız insanlara saldırı yapılmaz.

Mert olan rakibi ile eşit şartlar altında yarışır. Namert olan ise rakibi ile yüzleşecek, er meydanında rakibinin karşısına çıkacak cesarete sahip değildir.

Harp hiledir ama hile namertlik değildir. Strateji, çeviklik, akıl ve zekadır.

Ekonomiye içeriden ve dışarıdan saldırdılar

Muhalefet milletin huzuruna çıkıp yaptıklarını ve yapacaklarını anlatamadı. İzim dışımızda hiçbir parti çıkıp da şehirlerimize bir vizyon göstermedi. Gerilimden medet umdular. Meclis’te sokakta, çarşıda pazarda gerilimi körükleyerek başarı sağlayacaklarını sandılar.

Ekonomiye içeriden ve dışarıdan saldırı düzenlediler. Çözüm sürecine saldırdılar.

Şahsıma, aileme, bakanlarıma, vekillere, sanatçılara herkese karşı onursuzca mücadele verdiler.

30 Mart öncesinde olanlar unutulacak gibi değil

30 Mart akşamında bizden balkon konuşması beklendi. Bir balkon konuşması yapalım bütün o ahlak dışı saldırıları unutalım, üzerine çizgi çekelim istediler.

30 Mart öncesinde girdiğimiz 7 seçimde girdiğimiz hakaretleri seçim atmosferine bağladık, balkon konuşmasında bunların üzerini çizdik.

Davalarımı çekiyorum dedim. Biz çektik. Bir kısmı çekmedi. Ben de arkadaşlarıma aynen devam edeceğiz dedim.

Biz hesaplaşma değil helalleşme yapalım dedik, olmadı.

30 Mart öncesinde olanlar unutulacak gibi değil.

Devlete, millete, istikbalimize saldırı düzenlendi. Bununla helalleşelim demek haddimiz ve hakkımız değil. Bunların hesabı sorulacak.

Milletimiz de zaten bunun hesabını sorun dedi.

Yargı mensubu sokağa çıkıp konuşmaz

Adana’daki soruşturmada olanlar ortada.

Yargı mensubu sokağa çıkıp konuşmaz, yargı mensubu kararlarıyla konuşur. Bunların önce haddini bilmesi lazım.

Yasama, yürütme, yargı erkelerin eşitliği diyeceksin. Sonra da kendisini yasamanın üstünde varsa yoksa benim diyeceksin.

Adil olanlara saygımız büyük

Adil olanları kast etmiyorum, onlara saygımız büyüktür. Fakat bir yerlerden talimat alarak karar verenleri kastediyorum ki bunlar paraleldir.

Bozkurt işaretini kimse unutmaz

Muhalefet gündemi farklı yere çekip yapılanların sütünü örtmeye çalışıyor. Kusura bakmayın o yapılanlar unutulamaz. CHP Genel müdürünün yaptığı işbirliğini biz unutsak millet unutmaz. Ankara sokaklarında CHP liderinin yaptığı bozkurt işaretini kimse unutmaz. Ne yaptığı belli değil.

Dışişleri’ndeki görüşmeyi Kılıçdaroğlu’na dinlettiler

O malum örgütün medyasına çıkıp Dışişleri’ndeki gizli görüşmeyi daha yayınlanmadan nasıl ima ettiğini de hiç kimse unutmaz.

Belli ki en mahrem konuşma kaydedildikten sonra götürüldü ve CHP liderine dinlettirildi. Bunu da inkar eder.

CHP’den haftalardır açıklama yok

Bu büyük ihanet girişimine belli ki CHP yönetimini de ortak ettiler. CHP yönetiminden haftalardır bu konuda açıklama istedik ama açıklama yok. Hukuksuz dinlemeler, montajlar ve bunların yayınlanması konusunda nasıl bir paylaşmaya girdiklerini açıklasınlar. Açıklamazlarsa bu ihanet girişimi CHP’nin tarihine kara bir sicil olarak yazılacaktır.

Kaçacak diyorlardı

Al MHP. Yakın geçmişte kasetlerin mağduru olmasına rağmen 30 Mart seçimlerinde kaset siyasetine o da sarıldı. MHP Genel Başkanı gündemi farklı yere çekerek 30 Mart öncesini, unutturmaya çalışıyor.

‘Başbakan kaçacak, Malezya’ya Sudan’a gidecek’ diyorlardı. E ne oldu? Dün akşam Malezya Başbakanı buradaydı. Beraber yemek yedik. O koltukları terk etmesi gerekenler CHP ve MHP’nin genel başkanıdır. Ama yapamazlar. MHP’nin genel başkanı 16-17 yıldır sürekli yeniliyor.