Başbakan'a tehdit notu yazan kişi yakalanadı

Polise 15 Mayıs’ta yapılan bir ihbarda Bağdat Caddesi üzerinde bir minibüsün cadde üzerinde çalışır vaziyette durduğu ihbarı yapılmıştı. Olay yerine giden polis haldeki aracın içinde bir kutu olduğunu belirlemişti. Bağdat Caddesi’ni trafiğe kapatılmış minibüsteki bir çanta fünye ile patlatılmıştı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan kutu boş çıkarken, kutunun içinde tehdit içerikli bir not bulunmuştu. O notta "Sedat Peker serbest bırakılmazsa Başbakan ölecek" yazılıydı.

Bunun üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuyla ilgili başlattığı çalışma sonucunda olayın faili olduğu iddia edilen Mert G.’ye ulaştı. Polis Mert G’yi yakalamak için operasyon düzenledi. Fikirtepe’deki adrese giden polis Mert G’yi gözaltına almak istedi. Ancak şüpheli Mert G. elindeki tabancasıyla evinden sokağa fırladı. Polisin teslim ol çağrılarına "hayır" diye karşılık veren Mert G. tabancasını polislere doğrulttu. Polislerde silahlarına davranarak şahsa tekrar " teslim ol çağrısı yaptı." Mert G. bu sefer tabancasını başına dayayarak resmi polis aracını gasp etmeye kalktı. Ancak şüphelinin arkasından dolaşan bir polis, Mert G.’yi etkisiz hale getirmeyi başardı. Emniyete getirilerek sorgulanan Mert G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.