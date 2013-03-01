BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'yla görüşme notlarını kendilerinin sızdırmadığını söyledi. Demirtaş, ''Baldıran zehiri içeceğini söyleyen Başbakan'a karşı komplo içinde olmayız'' dedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) heyeti, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde İslami Birlik Hareketi'ni ziyaret etti ve burada temaslarda bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş şunları söyledi:

''Biz hiçbir zaman 'ben baldıran zehiri içmeye hazırım' diyen bir başbakana karşı komplo içerisinde olmayız. Böyle bir ahlaksızlık içerisinde olmayız. Bundan herkesin içinin rahat olması lazım. Sayın Başbakanın içinin rahat olması lazım. Biz bu süreçte çözüm olanağının zeminini güçlendirmeye çalışıyoruz. Görüşme notları bizim tarafımızdan sızdırılmadı. Biz de bu konuda kendi içimizde araştırma yapıyoruz.'' dedi.

Heyete, Erbil' geçecek

Kuzey Irak'taki temaslarına dün Süleymaniye'den başlayan BDP ve DTK heyeti, bugün Erbil'e geçecek. Heyetin Kandil'e gitmesi ise beklenmiyor.

'Biz o baldıran zehrini de içeriz'

Çözüm sürecine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,partisinin TBMM grup toplantısında 26 Şubat'ta yaptığı konuşmada, ''Biz çözüm için her yola başvururuz. Baldıran zehri içmekse, biz o baldıran zehrini de içeriz. Yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin'' demişti.