T24 LogoT24 Logo
Politika

'Başbakan'a karşı komplo içinde olmayız'

Demirtaş, 'Görüşme notları bizim tarafımızdan sızdırılmadı. Biz de kendi içimizde araştırma yapıyoruz' dedi

01 Mart 2013 14:28

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'yla görüşme notlarını kendilerinin sızdırmadığını söyledi. Demirtaş, ''Baldıran zehiri içeceğini söyleyen Başbakan'a karşı komplo içinde olmayız'' dedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) heyeti, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde İslami Birlik Hareketi'ni ziyaret etti ve burada temaslarda bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş şunları söyledi:

''Biz hiçbir zaman 'ben baldıran zehiri içmeye hazırım' diyen bir başbakana karşı komplo içerisinde olmayız. Böyle bir ahlaksızlık içerisinde olmayız. Bundan herkesin içinin rahat olması lazım. Sayın Başbakanın içinin rahat olması lazım. Biz bu süreçte çözüm olanağının zeminini güçlendirmeye çalışıyoruz. Görüşme notları bizim tarafımızdan sızdırılmadı. Biz de bu konuda kendi içimizde araştırma yapıyoruz.'' dedi.

 

Heyete, Erbil' geçecek

 

Kuzey Irak'taki temaslarına dün Süleymaniye'den başlayan BDP ve DTK heyeti, bugün Erbil'e geçecek. Heyetin Kandil'e gitmesi ise beklenmiyor.

 

'Biz o baldıran zehrini de içeriz'

Çözüm sürecine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,partisinin TBMM grup toplantısında  26 Şubat'ta yaptığı konuşmada, ''Biz çözüm için her yola başvururuz. Baldıran zehri içmekse, biz o baldıran zehrini de içeriz. Yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin'' demişti.

 

ETİKETLER

selahattin demirtaşbaşbakan erdoğanbaldıran zehribdpkuzey ırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24