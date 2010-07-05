Başbakan'a göre Müslümanlar temiz, terör yapmıyorlar

T24 -

Türk dış politikasını en iyi bilen isimlerden olan ve AKP'nin politikalarını kategorik olarak reddetmeyen Türkmen, bu açıklamaları Taraf gazetesinde Neşe Düzel'in sorularını yanıtlarken yaptı. PKK'nın Kandil'deki lideri Murat Karayılan'ın ABD ya da Mesud Barzani'nin yakalayıp Türkiye'ye veremeyeceğini vurgulayan Türkmen, Cumhuriyet'in en büyük başarısızlığının Kürt meselesi olduğunu söyledi. Türkmen, "Çünkü başta asimilasyon politikası gütmek istedi. O zaman doğruydu, ama onu da beceremedi. Artık asimilasyon politikası uygulanamaz. Kimliklerinin farkına vardılar, o dönem bitti. Şimdi entegrasyon politikası uygulama dönemi. Kimliklerini tanıyacaksınız, başka çare yok" dedi.

İlter Türkmen'in Taraf gazetesi için Neşe Düzel'in sorularına verdiği (5 Temmuz 2010) yanıtlar şöyle: