Başbakan Yıldırım'ın "Bu bir kalkışmadır" sözünden sonra gemideki yayını kesmişler

İzmir'de, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz sanık astsubay Suat O, "Televizyonda Boğaziçi Köprüsü'nde askeri hareketliliği ve tankları gördüm. Başbakan Binali Yıldırım'ın olaylara ilişkin 'Bu bir kalkışmadır' ifadelerini izledikten sonra gemideki televizyon yayını kesildi" dedi.

DHA'nın haberine göre, 270 sanıklı 'FETÖ' davasının görülmesine devam edildi. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada tutuksuz sanıklardan Mustafa K, TCG Bartın gemisinde sonar astsubayı olarak görev yaptığını, olay günü saat 21.30 sıralarında komutanının acil toplanma emrinin ise eğitim olduğunu düşündüğünü söyledi.

"O gün herhangi bir emir

almadan görevimi tamamladım"

Eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Kurmay Albay İlsev Hazır'ı sahilde görünce bir gariplik olduğunu anladığını dile getiren sanık Mustafa K, şöyle konuştu:

"Olay günü anonsla, telefon ve silahların toplatılacağı, talimata uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi. Televizyonda Boğaziçi Köprüsü'nde askeri hareketliliği ve tankları gördüm. Başbakan Binali Yıldırım'ın olaylara ilişkin 'Bu bir kalkışmadır' ifadelerini izledikten sonra gemideki televizyon yayını kesildi. O gün herhangi bir emir almadan görevimi tamamladım. Adalete güveniyorum, beraatimi istiyorum."

"Terör saldırısı zannettim"

Tutuksuz sanık astsubay Suat O. ise, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece komutanından gelen toplanma emrini, "herhangi bir yerde terör saldırısı" şeklinde yorumladığını belirtti.

Gemideki televizyon yayının kesilmeden önce izlediği haberlerde bunun "Bir darbe mi yoksa bir terör saldırısı mı" olduğunu anlayamadığını iddia eden sanık Suat O, komutanlarının, yasal olmayan emirleri dışında her türlü emirlerine uymak ve onlara güvenmek zorunda olduğunu kaydetti.

Tutuksuz sanıklardan TCG Bartın gemisinde görevli subay Adem D, astsubaylar Eray A, Ferdi G, Mehmet Fırat B. ile uzman çavuş Hasan Alparslan B. ve TCG Bodrum gemisinde görevli subay Ahmet O, 15 Temmuz'da nöbetçi olduklarını, kendilerine verilen rutin görevleri yerine getirdiklerini, usulsüz bir emirle karşılaşmadıklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.