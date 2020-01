Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e: Birliğin patronu sen misin?

Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel\'i eleştirerek, \'\'Ey Almanya, sen 27 birlik ülkesine talimat mı veriyorsun, bu birliğin patronu sen misin? Patronusun da biz mi bilmiyoruz. Açıklayın, bu birlikte benim dediğim olur, benim istemediğim hiçbir şey olmaz diye açıklayın da, Avrupa Birliği’nin ne olduğunu herkes de bilsin. Bu konuda iki ülkenin tarihsel dostluğuna ve birlikteliğine zarar verecek hal ve hareketlerden artık vazgeçin\'\' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Başbakanlığa ait uçakla Konya\'ya geldi. Başbakan Yıldırım, ilk olarak Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu\'nun oğlu Muhittin Babaoğlu\'nun bir düğün salonunda yapılan düğününe katıldı. Başbakan Yıldırım\'a Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun eşlik etti. Düğüne eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da katıldı. Düğün salonunun çevresinde geniş güvenlik alındığı görüldü.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, düğünün ardından Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Lojistik Merkezi\'nin temel atma törenine geçti. Tören alanında Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Davutoğlu yan yana oturdu.

\"Sayın Başbakanım\" diye söze başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bütün projelerin güzel olduğunu ve şehirlere yakıştığını, ancak lojistik merkezinin ayrı bir özelliğinin bulunduğunu, Konya\'nın ise her şeyden önce manevi bir lojistik merkezi olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU\'NA ELEŞTİRİ

Başbakan Binali Yıldırım ise Ak Parti hükümeti olarak 15 yılda yaptıkları yatırımları anlatıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirdi. Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\'\'Ana muhalefet partisin başındaki zat kendi ülkesini, yabancı ülkelerin gazetelerine, dergilerine şikayet ediyor. Ne diyor ‘Türkiye’de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, aman gelmeyin’ ülkesini yabancılara kötülüyor. Kılıçdaroğlu’na rağmen, Türkiye’de turizm büyümeye devam ediyor, misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Milletin demokrasi aşkını istismar ederek, sağı, solu yakanlara cici çocuk muamelesi yapanlar, Türkiye’nin geleceğinde hiçbir katkısı olmaz. Türkiye ekonomisi kötü gidiyor dedikodularıyla, istikrarımızı, geleceğimizi hedef alanlar avucunu yalayacaklar. Sizin, Konya’nın, bu ‘Ali- Cengiz‘ oyunlarına hiç mi hiç, aklınız yatmaz, pabuç bırakmazsınız. Ancak bunlar iflah olmaz.\'\'

\'ADALET YÜRÜYÜŞÜ DEĞİL, GAFLET YÜRÜYÜŞÜ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gerçekleştirdiği \'Adalet Yürüyüşü\'ne de değinen Başbakan Yıldırım, \'\'Bu muhalefet cephesi işler istediği gibi gitmiyor, bir adalet yürüyüşü yapayım, dedi. İyi güzel de, adalet yürüyüşü yaparken, sağ kolunda PKK bölücülerini destekleyen partinin temsilcileri, sol kolunda 15 Temmuz alçak FETÖ darbecilerinin temsilcileri kol kola yürüdüler. Bu yürüyüş adalet yürüyüşü değil, bir gaflet yürüyüşü olmuştur. Eğer yürümek istiyorsan, milletle beraber yürüyeceksin. Milletin yürüdüğü istikamette yürüyeceksin. Terör örgütleriyle, FETÖ’cülerle adaleti bulamazsın. Milletin sevgisini kazanamazsın. Ey Kılıçdaroğlu, bırak bu şikayet etmeleri, bırak bu bölücülerle, FETÖ’cülerle iş tutmayı, eğer bir fikrin varsa, bu ülkenin geleceği için söyleyecek sözün varsa, gel bunu söyle, hangi projeleri Konya için düşünüyorsun bunu anlat. Türkiye’nin gelecek heyecanını, gençlerin gelecek hedeflerine yönelik bir şey söyle. 15 Temmuz’da Konya bir destan yazdı. O gece siz meydanlardaydınız, biz meydanlardaydık, ama Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğunu tüm alem biliyor\'\' diye konuştu.

\'2019 İÇİN YENİ ORTAKLIK İÇİNDELER\'

Yıldırım, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı, meclis ve yerel seçimler için yeni ortaklık arayışları yapıldığını belirtti. Yıldırım, \'\'Şunu çok önemli bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Terör örgütü PKK’nın Kandil\'deki yöneticileri diyor ki; \'aman CHP ile HDP, FETÖ, bir araya gelin, 2019’da birlikte hareket edin, Ak Parti bu seçimleri kazanmasın. Şimdi yeni bir arayış içine girdiler. Bakın buradan Mevlana’nın şehrinden söylüyorum, bugüne kadar bu millet, bu ülke, darbecilere, bölücülere, bu milletin kardeşliğini bozanlara tokat gibi seçimlerde cevabını verdi, bir daha verir, ondan sonra da verir, ebediyen de verir. Bu millet kendine açılan ne kadar cephe varsa, hepsini perişan etti. Konya, 2019’da cumhurbaşkanı, meclis ve yerel seçimlerde bir kez daha aynı heyecan ve aynı aşkla millet iradesinin arkasında durmaya hazır mısınız? Ömer Halisdemir, Fethi Seki’nin, Yasin Börü’nün, Eren Bülbül’ün can verdiği değerlere sahip çıkacak mısınız? Yeniden dirilişe, yeniden yükselişe engel koyanlara sandıkta hesap soracak mısınız? Maşallah, Allah sizden razı olsun\'\' dedi.

\'İSTANBUL, KONYA NE KADAR GÜVENLİ İSE LONDRA O KADAR GÜVENLİ\'

Törerün sadece Türkiye\'de değil, tüm dünyada olduğunu belirten Yıldırım, \'\'Bu terörün üstesinden geleceğiz, terör adeta bir mikrop gibi dünyanın başına bela oluyor. Son 2 yılda sadece Avrupa’da 20’den fazla terör olayı meydana geldi. Bu konuda Türkiye yıllardan beri bütün dünyaya bir çağrıda bulunuyor, terörün iyisi kötüsü olmaz, onun için gelin bir olalım, beraber olalım, teröre karşı birlikte mücadele edelim. Biz böyle derken, malesef kulaklarını kapadılar. Ama artık şu anlaşıldı, terör her yerde olur. İstanbul, Konya ne kadar güvenli ise Londra ancak o kadar güvenlidir\'\' diye konuştu.

MERKEL\'E; BİRLİĞİN PATRONU SEN MİSİN?

Başbakan Yıldırım, Almanya\'da seçimlerin yapılacağını ve bunun için Türkiye\'nin malzeme yapılmaya çalışıldığına dikkat çekerek Almanya Başkanı Merkel\'i eleştirdi. Yıldırım, şöyle konuştu:

\'\'Almanya, bugünlerde seçime hazırlanıyor ya. İşi gücü Türkiye. Yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmazsa işleri rast gitmiyor. Şimdi Almanya, Türkiye hakkında ne diyor; Efendim Türkiye bizim egemenlik hakkımıza müdahale ediyor. Neymiş efendim Cumhurbaşkanımız, Almanya’daki seçimlerle ilgili oradaki vatandaşlarımıza tavsiyelerde bulunuyor. Peki kardeşim adama sormazlar mı, PKK’lıları, FETÖ’cüleri bağrınıza basarsanız, Türkiye’nin düşmanlarına kucak açarsanız, aferin mi diyecek Türkiye. Türkiye’ye laf söylerken, kendi söylediğiniz lafların nereye gideceğini de hesap edeceksiniz. Ne diyor dışişleri bakanı, ne diyor sayın Merkel, ‘Biz şimdi artık, hükümetle değil, Ak Parti ile değil, referandumda yüzde 51.6 alan sonuçla değil, ‘hayır’ verenlerle ilgileneceğiz, onlarla ortaklık yapacağız’. Bunu söylerken bu lafın nereye gittiğin farkında değil. Türkiye’nin içişlerine karıştığının farkında değil. Biz laf edince efendim niye böyle oluyor. Almanya Başbakanı, diğer Avrupa ülkelerinin irade ve egemenlik haklarını hiçe sayıyor. Diyor ki; ‘Ey Avrupa Birliği, Türkiye Gümrük Birliği’ni genişletmesin, buna izin vermeyin. Ey Almanya, sen 27 birlik ülkesine talimat mı veriyorsun. Bu birliğin patronu sen misin? Patronusun da biz mi bilmiyoruz? Açıklayın, bu birlikte benim dediğim olur, benim istemediğim hiçbir şey olmaz diye açıklayın da Avrupa Birliği’nin ne olduğunu herkes de bilsin. Bu konuda iki ülkenin tarihsel dostluğuna ve birlikteliğine zarar verecek hal ve hareketlerden artık vazgeçin.\'\'

ALMANYA\'DAKİ TÜRK SEÇMENLERİNE TAVSİYE

Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin bugün bölgede küresel ölçekte çok önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, \'\'Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor. Türkiye bölgedeki istikrarsızları ve göç akımlarına karşı gereken her türlü tedbiri alıyor. Herkes şunu bilsin, Türkiye\'ye kimse parmak sallayamaz, ancak Türkiye\'yi parmakla gösterebilir. Türkiye, AB konusunda üstüne düşüne yaparken, aynı özeni AB’den görmedi maalesef. Buradan dostlarımıza tavsiyem var. Türkiye büyük ve güçlü ülkedir. Lütfen, Türkiye’yi iç siyasetinize, seçimlerinize, malzeme yapmayın. Bir aylık süre için uzun yıllara dayanan, dostluk bağlarını zedelemeyin\'\' dedi.

Başbakan Yıldırım, Almanya\'da yaşayan Türk seçmenlere de tavsiyede bulunarak, \'\'Almanya’da yaşayan ve bu seçimlerde oy kullanacak soydaşlarımızın, kardeşlerimizin bu hususu dikkate alması Türkiye- Almanya dostluğunu göz önüne alarak karar vermesini temenni ediyorum\'\' diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Lojistik Merkezi\'nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Başbakan Yıldırım, Davutoğlu ile tokalaşıp, alandan ayrıldı.

Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte özel uçakla 20.10 sıralarında kentten ayrıldı.

