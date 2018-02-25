Başbakan Yıldırım'dan, Ege ve Akdeniz uyarısı: Hiç kimse yanlış hesap yapmasın (2)

\'HERHANGİ BİR ALÇAKLIK OLURSA O ZAMAN 81 MİLYON AYAKTAYIZ\'

Başbakan Binali Yıldırım, İzmit\'te partisinin il kongresine katıldı. Kongrede Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri üzerlerine kamuflaj kıyafetler giydi. Partililer, üzerlerinde kamuflaj kabanlar bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım\'ın resimlerinin ve \'Siz nereye biz oraya\' yazısının bulunduğu pankart açtı. Başbakan Yıldırım da getirilen kamuflaj kabanı giydi. Afrin\'de Mehmetçiğin destan yazdığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Gençler, şunu bilmenizi istiyorum. Afrin\'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Bütün terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek, onların işine engel oluruz. Eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı, herhangi bir alçaklık olursa, o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız\" dedi.

\'GELİŞMEMİZİ, BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ\'

Başbakan Yıldırım, Afrin\'de operasyon başarı ile devam ederken gelişmemiz ve büyümemiz için çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Milletimize hizmet yolunda 15 yılı geride bıraktık, yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Geride bıraktığımız süre içerisinde demokrasimiz, ekonomimiz, kalkınmamız ve ülke güvenliği için çalışan siz bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En başta, şu anda sınır ötesinde ülkemizin güvenliği için, vatandaşımızın huzuru için terör temizliği yapan Zeytin Dalı operasyonundaki bütün kahramanlarımıza Kocaeli\'nden selam gönderiyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun. Bu operasyon başarıyla devam ederken, biz gelişmemizi, büyümemizi sürdürmek için çalışmalara devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için bütün çalışmalar bir bir yapılıyor. 2019 Türkiye\'si için milletimizin oylarıyla, desteğiyle inşallah tarihi bir değişimi hayata geçireceğiz. Bir yandan hazırlık çalışmaları devam ederken, diğer yandan iş hayatını rahatlatacak, çalışanların yükünü azaltacak kanun düzenlemeleri de Mecliste görüşülüyor. Bütün bu gelişmelerin ortasında ABD, Rusya ve İran ile birlikte bölgedeki gelişmeleri yakın bir istişare ile sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden bütün bir milletin infialle karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık ve önümüzdeki günlerde Meclise getireceğiz.\"

\'TÜRKİYE DÜNYADA TERCİH EDİLEN YATIRIMCI ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYOR\'

Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin yatırım konusunda merkeze dönüştüğünü ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin büyümesi, kalkınması ve çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Davamız, ideallerimiz bizi daha iyi çalışmaya, daha iyi mükemmeli aramaya zorluyor. Çalıştıkça Mevlam da karşılığını veriyor. Ekonomide attığımız her adım, yaptığımız her yatırım, sanayicinin, KOBİ\'lerin güvenini, özgüvenini de daha arttırıyor. Esnaf, çiftçi, öğretmenimiz 81 milyon insanımızla büyük başarı destanı yazıyoruz. Türkiye, dünyada tercih edilen yatırımcı ülke olmaya devam ediyor. Türkiye\'ye küresel yatırım miktarı 180 milyar dolara ulaştı. Yatırım konusunda ülkemiz bir merkeze dönüştü. Akıttığımız alın ve akıl teri meyvelerini veriyor ve karşılığını buluyor. Ekonomide canlanma, istihdamda artış devam ediyor. 2018 yılı ihracatımız 2017 yılına göre yüzde 16\'nın üzerinde artarak 12 milyar 200 milyonu buldu. Son 12 ayda yapmış olduğumuz ihracat 160 milyar dolara yaklaştı.\"

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti.

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