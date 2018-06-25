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Politika

Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı tebrik etti

25 Haziran 2018 01:12

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de Cumhur İttifakı\'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı tebrik etti.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti. Yeni yönetim sisteminin vatanımıza ve milletimize hayırlı olması dileğinde  bulundu. Sayın Başbakanımız ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli\'yi de telefonla aradı. Cumhur İttifakı\'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı.\"

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