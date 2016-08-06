Başbakan Yıldırım'dan AKP teşkilatlarına Yenikapı genelgesi

Başbakan Binali Yıldırım, AKP teşkilatına Demokrasi ve Şehitler Mitingi dolayısıyla genelge gönderdi. Yıldırım, gönderdiği genelgede, "Hiçbir provokasyona, kışkırtmaya, tartışmaya fırsat verilmeyecek, ortak ruh iklimini bozabilecek her türlü hareketten uzak durulacaktır. Bu mitingin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildiği bilinciyle hareket edilecek, devlet-millet kaynaşmasının milletimizin bağrında alacağı şeklin, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olacağı unutulmayacaktır" ifadesini kullandı.

AKP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, yarın İstanbul’da düzenlenecek "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile ilgili 81 il teşkilatına genelge gönderdi.

Yıldırım, genelgede, Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nin hedeflenen amaca ulaşabilmesi için tüm teşkilat yöneticilerinin belirlenen hususlara azami derecede dikkat etmelerinin hayati bir önem arz ettiğini vurguladı.

Mitingde dikkat edilecek hususlar

Mitingde dikkat edilecek hususlara değinen Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılacak mitingin, şehitlerimizi anma ve demokrasimizi taçlandırma mitingi olduğu bir an dahi unutulmayacak, ruh ve beden birlikteliğini sağlamak esas amaç olacaktır. Bu mitingin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildiği bilinciyle hareket edilecek, devlet-millet kaynaşmasının milletimizin bağrında alacağı şeklin, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olacağı unutulmayacaktır. Milli şuurumuzun nişanesi olarak, sadece şanlı bayrağımız dalgalandırılacak bayrağımızdan başka hiç bir parti bayrağı, flama, döviz kullanılmayacaktır.

Yapılacak miting, partiler üstü milli bir miting olacağı için, müşterek idealler seslendirilecek, evrensel çağrılar dile getirilecek, başka hiçbir söyleme, slogana müsaade edilmeyecek, AK Partili olma şuuru, ahlak ve adabına harfiyen riayet edilecektir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ruhu her an meydana hakim kılınacaktır."

Hiçbir provokasyona, kışkırtmaya ve tartışmaya fırsat verilmeyeceğini, ortak ruh iklimini bozabilecek her türlü hareketten uzak durulacağını belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"AK Parti teşkilatlarımızın bütün kademelerinde yer alan her fert demokrasi ve şehitler mitinginin amacı doğrultusunda gerçekleşmesi için görevlendirildiğini asla unutmayacaktır. İmanımız ve inancımız şudur ki; Şehitler ölmez vatan bölünmez. Her şey Türkiye İçin. Allah yar ve yardımcımız olsun."