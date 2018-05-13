Başbakan Yıldırım'dan, AK Parti'li kadınlara sürpriz

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Kadın Kolları 5\'inci Olağan Kongresi, Menderes\'in Özdere Mahallesi\'nde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Kongreye, çok sayıda kadının yanı sıra milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Kongrenin sürprizi ise Başbakan Binali Yıldırım\'dan geldi. 4,5 G ile kongre salonuna canlı bağlanan Yıldırım, görevi devreden Gözde Keskin\'e teşekkür ederken, yeni başkan Dilek Yıldız Büyükdağ\'ı da tebrik etti.

Menderes\'in Özdere Mahallesi\'nde bulunan bir otelde, 11 Mayıs\'ta kampa giren AK Parti teşkilatları, 3 günlük kampı, İl Kadın Kolları Kongresi ile sonlandırdı. Teşkilat üyeleri, 3 gün boyunca, 24 Haziran seçimleri için yol haritasını konuştu, partinin stratejilerini masaya yatırdı. Kampın son gününde yapılacağı duyurulan İl Danışma Meclisi Toplantısı, son anda iptal edildi. Sadece Kadın Kolları İl Kongresi\'ni gerçekleştiren AK Parti, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları ile tam kadro, seçimde yer aldı. AK Parti Kadın Kolları eski İl Başkanı Gözde Keskin\'in yerine atanan Dilek Yıldız Büyükdağ\'ın tek aday olarak girdiği seçimin sürprizi Başbakan Binali Yıldırım\'dan geldi. Erzincan\'da bulunan Yıldırım, kongreye telefon ile canlı olarak bağlantı gerçekleştirdi.

Yıldırım, partililere \"İzmir\'e kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyoruz. Bugüne kadar kadın kollarımızda özveri içerisinde heyecanla fedakarlıkla görev yapan Gözde Keskin kardeşimize teşekkür ediyorum. Görevi devralacak Dilek Yıldız Büyükdağ\'a başarılar diliyorum. AK Parti\'de bayrak değişikliği başka türlü olmaz. Başka yerlerdeki gibi olmaz. Burada bayrağı alan da teslim eden de durmaz, durmak yok. AK kadınlar, 24 Haziran\'a hazır mısınız? İzmir\'de yeni bir destan yazacak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan\'ı, milletin adamını Türkiye\'nin yeni sisteminin cumhurbaşkanı yapmaya hazır mısınız? En kısa zamanda bir araya gelmek üzere. Coşkunuzla heyecanınızla daim olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Erzincan\'dan selamlar. Allah\'a emanet olun\" diyerek seslendi.

HOTAR: BU HİKAYEYİ TAÇLANDIRALIM

Kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar da katıldı. Hotar, yaptığı konuşmada, her insanın dünyadaki her bir varlığın bir hikayesi olduğunu belirtti. AK Parti\'nin hikayesinin de bir bilezik ile başladığını söyleyen Hotar, \"Bu hikayeyi bugüne kadar özgün hale getiren iki neden var. Hikayenin kahramanları hepimiziz. Bu hikayenin sonucu da yine bizim elimizde. Bu hikayeyi nasıl devam ettireceğiz, taçlandıracağız? Bunun en önemli adımını 24 Haziran\'da atacağız. Bugüne kadar çok badire atlattık. Gezi olayları, 15 Temmuz FETÖ kalkışması ile uğraştık. Tüm bu çabaların taçlanacağı nokta cumhurbaşkanlığı seçimleri. İzmir\'in AK kadınları bu hikayeyi taçlandırmaya hazır mı? Ben zaten 16 yıldır buna şahidim\" diye konuştu.

DEDİKODU UYARISI

Kongreye eşi Nuriye Şengül ile birlikte katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise konuşmasında teşkilata samimi şekilde çalışmaları için uyarılarda bulundu. Şengül, \"Siyaseti yaparken samimi olalım, egolarımızı ve nefsimizi tatmin etmek için siyaset yapmayalım. Alkış almak için siyaset yaparsanız, bilin ki kayıptasınız. Kalbinizle mütevazı olun. Sadece gösteriş için, çalışmadan çalışıyor gibi göstermeye çalışırsak inanın kayıpta oluruz\" diye konuştu. Teşkilata, dedikodu yapanları ve başkanlarının olumsuzluklarını ön plana çıkaranları dinlememeleri konusunda telkinde bulunan Şengül, \"Kulaklarınızı tıkayın bulunduğunuz ortamdan çıkın. Sanmayın ki sizin düşündüklerinizi karşısındaki hissetmez. Bazı şeyler kelimelerle anlatmaz, hissediliyor. Benim teşkilat mensuplarım oy almak için siyaset yapmayacak. Güven ve sevgi kazanmak için siyaset yapacak\" dedi.

\'UZUN ADAMI BAŞKAN YAPACAĞIZ\'

3 gün boyunca kampta kaldıklarını, bunu teşkilatların kaynaşması için yaptıklarını açıklayan Şengül, 24 Haziran\'da şimdiye kadar alınan en yüksek oyun alınması halinde bu kampların gün sayısının daha da arttırılarak devam ettirilebileceğini kaydetti. Şengül, \"Önümüzdeki süreçte İzmir\'de şimdiye kadar aldığımızdan daha fazla oy alırsak daha fazla hep birlikte kamp yapacağız. Herkes sanki görev bekliyor. Kendisine görev verilmezse yapacak bir işi yokmuş gibi davranıyor. Görev verilmeyebilir. Kendinizi kenarda kalmış hissetmeyin. 21 Mayıs\'ta aday listeleri belli olacak. Hepiniz birer milletvekili adayısınız. Hepiniz kendinize program yapın. Ev ziyaretleri yapacağız, toplantılar yapacağız ama bunları sizsiz yapamayacağız\" ifadelerini kullandı. İsim vermeden HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın \'Seni başkan yaptırmayacağız\' sözünü hatırlatan Başkan Şengül, \"Birileri çıkıp Cumhurbaşkanımıza \'Seni başkan yaptırmayacağız\' demişti. Şimdi o gün geldi. Uzun adamı 24 Haziran\'da başkan yapacağız\" yanıtını verdi.

TAMAM-DEVAM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, ilk turda Cumhurbaşkanlığı\'na seçmek için herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, teşkilatların bu konuda gayret içerisinde çalışacaklarına inandığını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da \"Türkiye\'de 11 seçim üst üste kazanmanın kerameti, yapılan hizmetlerin yanında AK Partili kadınların çalışmasından kaynaklı\" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, \"24 Haziran\'da reisi başkan yapacağız\" derken, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık AK Parti\'nin aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olduğunu, hükümet tarafından çıkarılan yasaların da en çok kadın hakları konusundaki yasalar olduğunu öne sürdü.

İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, kongrede kadınların sadece nüfusun yarısı olmadığını vurgulayarak, \"Biz anneyiz, kardeşiz. Kimse bizim aramıza, dindarlık- laiklik tartışmalarını sokamaz. Buna asla izin vermeyeceğiz. \'Tamam, sıkıldık\' dediler. Biz de \'devam\' diyoruz. Erdoğan bu ülkenin sigortasıdır. Hayatınızda bir Marmaray, Osman Gazi Köprüsü yapabildiniz mi? Biz eserlerle konuşuyoruz, siz ne ile konuşuyorsunuz? Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Onlar ayırdılar biz bütünleştirdik, kavuşturduk. Bizler, huzur, güven, özgürlük istiyoruz. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana bunun için mücadele ettik. Köhne, fakir, geri bırakılmış bir Türkiye\'den bugünkü Türkiye\'ye kolay gelmedik. Zalimin karşısında duran bir Türkiye\'ye kolay gelmedik\" dedi.

Konuşmaların ardından delegeler oylarını kullandı.

YÖNETİM KURULU

AK Parti İl Kadın Kolları Yönetimi\'nde şu isimler yer aldı:

Ayşenur Doğanbey, Sezen Okur Altınel, Zeliha Coşkun, Elif Özüm, Neziha Uzun, Ebru Yenice, Emel Dalkıran, Nesrin Akşehirli, Neşe Güleç, Fatma Güner Arabacı, Nesrin Bulur, Hülya Özdemir, Esin Karal, Gülay Sayın, Pınar Yavaş, Neşe Çakmak, Zühal Şimşek, Reyhan Öztürk, Aynur Ceylan, GültenYaşlak, Sezgin Çobanoğlu, Fatma Tilki, Dilek Mercan, Necla Çeşnial, Sabiha Oktay, Gülfer Derdiyok, Sezgin Holat, Züleyha Kaçmaz, Ayşegül Karışma, Elif Erdoğan, Zekiye Korkmaz, Gülay Göçmen, Selma Tezel, Arife Akçay, Öznur Korkmaz, Şennur Altın, Halisa Toprak, Nursel Ormancı, Mine Akkuş, Emine Ömeroğlu, Kadriye Yaşayan, Baran Öztürk Sarıkol, Dilek Özeller, Burcu Hara, Zuhal Kılınç, Fethiye Cansız, Fatma Yıldız, Necla Gülay, Şefika Karahan.



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