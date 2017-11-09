Başbakan Yıldırım : Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir 

ANKARA, (DHA ) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD\'de kaldığı otelden Thomas Jefferson Anıtı\'na yürüyüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, \"Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse, o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir. Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz\" diye konuştu.

BARAJIN YÜZDE 10 OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİNİN ESPRİSİ NE, YÖNETİMDE İSTİKRAR

MHP Genel Başkanı Bahçeli\'nin seçim barajıyla ilgili sözlerine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, \"Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse, o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir. Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki \'kalksın, artsın, eksilsin\' demek çok anlamlı olmaz. Seçim kampanyamızda doğrusunu isterseniz seçim barajına yönelik bir taahhütte bulunmadık. Anayasa değişikliği kampanyasında bu sistem değişikliği ile Türkiye\'de sürekli iktidar, sürekli istikrar döneminin başlayacağını, artık zayıf iktidarlar döneminin sona ereceğini söyledik\" dedi.

\"İLİŞKİLERİMİZİN MÜKEMMEL DÜZEYDE OLDUĞUNU SÖYLEMEMİZ DOĞRU OLMAZ\"

Başbakan Binali Yıldırım \"Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların artık geride bırakılması,

geleceğe odaklanılması yönünde düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız\" diye konuştu.

\"UYUM YASALARIYLA İLGİLİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ŞU ANDA DEVAM EDİYOR\"

Başbakan Binali Yıldırım, \"Uyum yasalarıyla ilgili hazırlık çalışmaları şu anda devam ediyor. Her parti kendi açısından bir hazırlık çalışması yapıyor. AK Parti\'de oluşturduğumuz bir komisyon var. Bu komisyon şimdi tüm mevzuatı tarıyor. 16 Nisan referandumundan sonra yapılan değişikliklere uygun bir şekilde hangi kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğinin taramasını yapıyor. Bunlarla ilgili değişiklik teklifleri Meclis\'e getirilecek ve görüşülecek\" dedi.

GÜLEN\'İN İADESİ TALEBİ

FETÖ elebaşı Gülen\'in iadesi talebi ile ilgili olarak ise Başbakan Yıldırım, \"Bizim tarafımızdan bütün her şey, eldeki bütün bilgiler, belgeler gönderildi. Bu bakımdan yeni bir belge sunma ihtiyacı yok. Gereğinden fazla da belge sunuldu diyebilirim. Bundan sonra beklentimiz, Amerika Birleşik Devletleri\'nin ilgili makamlarının harekete geçmesidir\" diye konuştu.

\"BİZ BUNUN ARTIK ZAMANININ GELDİĞİNİ GÖRÜŞMELERDE GÜNDEME GETİRECEĞİZ\"

PYD/YPG ile birlikte DEAŞ mücadelesi konusunda Amerikalı yetkililerin, \"Bu bir tercih değil, mecburiyettir ve bu birliktelik geçici, sadece DEAŞ\'ı yok etmeye yönelik bir birliktelik. Ondan sonra biz kendi yolumuza, onlar da kendi yoluna gidecek.\" şeklinde sözlerini hatırlata Başbakan Yıldırım, \"Biz bunun artık zamanının geldiğini görüşmelerde gündeme getireceğiz.\" dedi.

\"KENDİ İÇ MESELELERİ\"

Suudi Arabistan\'da yaşanan gelişmelere yönelik soruya Başbakan Yıldırım, \"Detaylarını, ayrıntılarını çok bilmediğimiz konuda yorum yapmamız yanlış olur. Kendi iç meseleleri. Belli ki içeride birtakım sorunlar var, kendi aralarında bunu halleşmeye çalışıyorlar.\" diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM WASHİNGTON\'DA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği Washington\'da, konakladığı otelden Kore Anıtı, Martin Luther King Anıtı ve Thomas Jefferson Anıtı\'na yürüyerek gitti. Anıtlar ve heykeller bölgesinde soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Yıldırım, yol üzerindeki bir banka oturarak fotoğraf çektirdi.

KANAAT ÖNDERLERİYLE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİ ELE ALDI

Başbakan Yıldırım Türkiye\'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen yemekli toplantıda kentteki kanaat önderleriyle Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldı. Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren yemekli toplantıya Amerikalı emekli diplomatlar ve düşünce kuruluşu temsilcileri katıldı.

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