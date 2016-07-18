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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu süreci değerlendirecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, telefonla görüştü

18 Temmuz 2016 20:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Binali Yıldırım yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu, başkanlığında gerçekleşen toplantı 2 saat sürdü.

Toplantıda, darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmede, yarın bir araya gelerek yaşanan süreci değerlendirmeye karar verdiği belirtildi.

Görüşmenin yarın 13.30'da yapılacak CHP grup toplantısının ardından gerçekleştirileceği ancak yerin henüz netleşmediği kaydedildi.

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